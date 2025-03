FSR8 di Fimap: la soluzione per le sfide più impegnative

La spazzatrice FSR8 di Fimap, con la sua grande potenza, rende semplice la pulizia degli ambienti più difficili. Il suo design funzionale e le tecnologie di ultima generazione sono studiati per aiutare l’operatore e spingere al massimo la produttività ad ogni intervento.

È disponibile sia con scarico manuale, nella versione base, che con scarico automatico in quota, nelle versioni Pro e Plus. L’allestimento previsto per le versioni base, Pro e Plus è vario e include diversi optional con cui personalizzare FSR8 secondo le esigenze dei settori specifici di applicazione. È indicata per spazi di medie e grandi dimensioni, di settori difficili come quello industriale, dei trasporti e della logistica, e per la pulizia di parcheggi e quartieri fieristici.



Grande produttività



Con le due spazzole laterali raggiunge 1500 mm di pista lavoro, riducendo costi e tempi della pulizia per singolo intervento. La tecnologia Force garantisce un pulito sempre uniforme, anche su superfici irregolari, in un solo passaggio. Nelle versioni Pro e Plus il contenitore di raccolta rifiuti ha un volume di 140 litri e lo scarico è automatico. Può sollevare fino a 210 kg ad un’altezza di 1630 mm. Nella versione base lo scarico è manuale e facilitato dalla suddivisione del cassone di raccolta in due contenitori estraibili singolarmente per agevolare lo svuotamento. Pulisce ad una velocità di 10 km/h, la telecamera posteriore consente di verificare i risultati di pulizia e di mantenere sotto controllo le operazioni di svuotamento del cassone. I numerosi optional disponibili permettono di soddisfare obiettivi esigenti e rifinire gli interventi.



Massima semplicità



Il sistema iD – intelligent Drive garantisce un’interazione intuitiva e semplice che fa guadagnare tempo durante gli interventi. Il design funzionale favorisce l’accessibilità alla macchina, per operazioni di manutenzione rapide e che non necessitano di utensili, così da ridurre tempi e costi di assistenza. I video tutorial a bordo mostrano il funzionamento e come eseguire le operazioni di manutenzione tagliando tempi e costi di formazione.



Efficienza e sostenibilità



È dotata di freni a tamburo idraulici che sono molto efficaci in frenata e non richiedono manutenzione. Aiuta l’operatore a ridurre l’impatto ambientale mantenendolo aggiornato sulla CO 2 prodotta per intervento, in modo da ridurla o compensarla. L’ottimizzazione dei consumi ha permesso di limitare l’impiego di energia del 35%. Con la tecnologia Safe Air l’aria viene pulita passando attraverso un sistema di filtrazione multistadio. Il filtro HEPA pulisce l’aria prima che venga reimmessa nell’ambiente trattenendo le polveri sottili.



Il filtro opzionale Tetratex® permette di ottenere emissioni vicino allo Zero. La struttura microporosa della sua membrana, infatti, è molto efficace nell’intrappolare il particolato evitando che ritorni nell’ambiente. A differenza di molti modelli della sua categoria, FSR8 di Fimap non è alimentata con un motore endotermico ma a batterie. Così aumenta la versatilità di impiego, adattandosi tanto agli spazi interni quanto esterni, non si hanno emissioni di scarico e si lavora in modo silenzioso.

https://www.fimap.com/it/gamma-prodotti/spazzatrici/96/fsr8.html