fimap racconta la nuova lavasciuga pavimenti super green EMx

Fimap presenta l’ultima novità nella gamma di lavasciuga pavimenti che è la compatta uomo a terra EMx. La sua missione è diventare la scelta più conveniente ed ecologica per il segmento delle piccole.

Con una larghezza di lavoro tra i 43 e i 50 cm e ben 3 tipi di basamento, a disco, a rullo e orbitale, è in grado di soddisfare praticamente qualsiasi esigenza in una fetta molto ampia del mercato delle pulizie professionali, che include molteplici settori. Per questa fetta, la domanda viene soddisfatta non solo dalle caratteristiche tecniche, ma soprattutto dalle opportunità di allestimento, che promettono interventi efficaci ed efficienti. EMx è stata concepita per offrire il massimo delle possibilità specialmente in termini di dotazioni green, per cui sono state sviluppate diverse soluzioni.

Ora puoi pulire senza detergenti, con la tecnologia AQUÆ®

La più rivoluzionaria è sicuramente la tecnologia AQUÆ®, per pulire senza detergenti chimici. Trasforma la comune acqua di rubinetto addolcita in una soluzione pulente ed igienizzante a base di acido ipocloroso. Questo, attivato dal processo di elettrolisi, ha un potere ossidante verso le sostanze organiche che compongono lo sporco che al contatto si disgrega. L’azione meccanica della lavasciuga pavimenti solleva e raccoglie definitivamente i residui. Il pavimento è pulito, ed è igienizzato dalle proprietà antibatteriche dell’acido ipocloroso. Con questa tecnologia, EMx è in grado di pulire circa il 90% degli ambienti a cui è destinata, senza ricorrere a detergenti chimici. Il vantaggio ambientale è considerevole, così come quello economico, per non parlare della maggiore sicurezza, visto che evita di avere a che fare con sostanze pericolose.

Plastiche riciclate certificate ReMade in Italy

L’allestimento ecologico continua con i serbatoi in plastica riciclata, certificata ReMade in Italy. Il materiale riciclato impiegato è ad uso esclusivo di Fimap e garantisce le stesse caratteristiche di resistenza ed affidabilità delle plastiche nuove. In questa versione EMx è proposta in veste completamente nera, a testimonianza proprio della sua natura ecologica. Infatti, poiché si tratta di materiale recuperato, al suo interno sono presenti polimeri di diverse tonalità. Il nero è l’unica scelta possibile per garantire uniformità al prodotto.

Filtro Hepa per un’aria più pulita

EMx può contribuire a rendere i luoghi che sta pulendo ancora più salubri con la selezione del filtro Hepa. L’aria che viene aspirata mentre lavora viene ripulita dalle particelle fino a 0,3 μm prima di essere reimmessa nell’ambiente. Con il passaggio di EMx l’aria è più sana e aumenta la sicurezza per l’operatore e per le altre persone presenti.

Batterie al litio per un utilizzo intelligente dell’energia

Per una gestione efficiente dell’energia si può allestire EMx con le batterie al litio. Rispetto a quelle tradizionali richiedono meno energia per la ricarica ma ne erogano di più in fase d’uso. Inoltre, hanno una vita utile nettamente superiore essendo in grado di sopportare oltre il doppio dei cicli di carica. Non necessitano di manutenzione, quindi aumentano la sicurezza perché non si entra in contatto con liquidi pericolosi. Essendo l’erogazione di energia più efficiente la durata in uso è maggiore, ma anche la disponibilità cresce: poiché gradiscono le cariche parziali si possono sfruttare i momenti di inutilizzo per ricaricare parzialmente la macchina in modo che sia disponibile per diversi interventi durante la stessa giornata. Per un modello delle dimensioni di EMx si tratta di un punto molto vantaggioso soprattutto per il settore delle imprese di pulizia.

www.fimap.com