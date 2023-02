Fimap lancia la sua lavasciuga pavimenti più imponente: GMG

GMG nasce per offrire una soluzione veloce e potente con cui dimezzare i tempi di pulizia dei grandi ambienti: industrie, magazzini, centri logistici, parcheggi, stazioni e aeroporti.

GMG lava e asciuga i pavimenti a 9 km/h, un primato che fa crescere la produttività del 30%. Può lavorare ininterrottamente per 10 ore con una sola carica delle batterie al litio, pulisce a pieno carico rampe con pendenze fino al 20%, e con i motori brushless la potenza erogata è sfruttata al massimo, perché non c’è alcuna dispersione.

Nemmeno la tipologia di sporco può mettere GMG in difficoltà, con la possibilità di portare la pressione sulle spazzole fino a 250 kg. Inoltre, è l’unica lavasciuga pavimenti ad avere un sistema di aspirazione sulla spazzola laterale, il che consente non solo di essere efficace lungo i bordi ma di estendere ulteriormente la pista di pulizia, aumentando di conseguenza la produttività. Nonostante la mole dimostra un’agilità notevole, merito della trazione posteriore su due motoruote indipendenti, che favorisce manovre fluide anche quando sono molto strette, come nel caso delle inversioni di marcia, che realizza con un solo movimento in soli 2,5 m.

Assistenza digitale per aumentare la produttività

A queste caratteristiche sono state aggiunte dotazioni che permettono di guadagnare tempo, fornendo all’utilizzatore tutto ciò di cui può avere bisogno a bordo. Sono integrati accessori come la lancia di aspirazione, che sfrutta la potenza del doppio motore di aspirazione a tre stadi per raccogliere lo sporco depositato in angoli nascosti e la pistola spray, utile per risciacquare i serbatoi quando non si ha un rubinetto nelle vicinanze. Il display della versione Plus diventa un vero e proprio assistente durante tutto l’intervento. Suggerisce all’operatore i parametri corretti grazie a 9 programmi di pulizia preimpostati, che evitano perdite di tempo, incertezze e assicurano di raggiungere sempre il risultato desiderato. Fornisce una formazione costante attraverso i video tutorial, da vedere quando serve chiarire le attività da svolgere sulla macchina e permette di consultare anche i manuali d’uso e manutenzione, disponibili in 24 lingue.

La cura degli aspetti ambientali

Le imprese di pulizia possono tenere sotto controllo la CO 2 prodotta sia tramite l’app My.Machine che con il computer di bordo. Sono disponibili tecnologie, dosatori e programmi di pulizia per contenere e rendere più responsabile l’uso delle risorse, e un sistema di riciclo che recupera e filtra la soluzione detergente per renderla nuovamente disponibile.

Fimap mette così nelle mani delle imprese strumenti per rivoluzionare il servizio di pulizia con azioni che aumentano efficienza e sostenibilità.

