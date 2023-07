FacileMop di TWT, nuovo sistema impregnazione

FacileMop, presentato da TWT a ISSA Pulire 2023, è l’innovativo sistema di impregnazione istantaneo direttamente a bordo carrello che permette di impregnare appena prima del loro utilizzo i mop ed i panni necessari per i servizi di pulizia e sanificazione di pavimenti e superfici.

È prevista la possibilità di utilizzare fino a 3 detergenti o disinfettanti gestiti mediante circuiti separati, con erogazioni di soluzione regolabili con dosaggi preimpostati secondo le esigenze delle diverse superfici. Il sistema è molto semplice, veloce e pratico nell’utilizzo, non richiede secchi d’ impregnazione o ingombri aggiuntivi esterni in quanto le taniche delle soluzioni così come pure il meccanismo di gestione è celato all’interno del carrello.

L’operatore seleziona mediante una manopola la quantità di detergente richiesta e la eroga semplicemente premendo un pulsante, senza possibilità di errore nei dosaggi. Il mop, già posizionato sul telaio, viene così impregnato all’interno dell’apposita vaschetta.

FacileMop coniuga risparmio e rispetto dell’ambiente in quanto tratta “istantaneamente” sul posto solo i panni realmente necessari, anche solo uno, evitando gli sprechi legati all’impregnazione e al lavaggio dei panni di scorta non utilizzati. E’ particolarmente indicato per gli utilizzi ospedalieri in quanto è completamente no-touch ed abbatte il rischio di contaminazione visto che ogni superficie viene sanificata con un mop diverso, asciutto e pulito fino a qualche istante prima del suo utilizzo. Le soluzioni sanificanti vengono inoltre utilizzate subito dopo l’impregnazione nelle condizioni di massima efficacia.

Il sistema è solitamente proposto da TWT come funzione aggiuntiva nei carrelli in plastica riciclata ReUse ma puo’ essere installato su qualsiasi altra configurazione dei carrelli TWT quale modulo aggiuntivo da personalizzare al momento dell’ordine. Su tutti i carrelli TWT è poi installabile il modulo SPEED con ruota motorizzata per movimentare facilmente i carrelli senza fatica e nella massima ergonomia.

Nella foto: dettaglio comandi carrello motorizzato Speed

