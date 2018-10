erGO! clean vince l’Inclean Innovation Award

L’INCLEAN Innovation Award, è stato conferito quest’anno per la settima volta all’ISSA Cleaning & Hygiene Expo di Sydney. Qui non si può certo parlare della crisi del settimo anno. Quattro categorie su cinque hanno ricevuto un numero di richieste record. Numerosi produttori si sono candidati al premio per l’innovazione nei loro rispettivi settori di competenza quali “Equipment”, “Services and Technology”, “Cleaning Agents” o “Janitorial”.

UNGER è riuscita a prevalere su 25 concorrenti nella categoria “Janitorial” insieme al partner commerciale specializzato Pall Mall responsabile della regione Australia/Nuova Zelanda. La giuria ha eletto il sistema di pulizia per pavimenti erGo! clean per le sue speciali proprietà ergonomiche e il design innovativo.

Tra i maggiori vantaggi sono state elencate le proprietà ergonomiche del manico telescopico a S in grado di preservare la schiena e le articolazioni dell’operatore. La sua forma a S e il manico girevole consentono all’operatore un lavoro intuitivo ed ergonomico. In questo modo, con una sollecitazione minima di spalle, braccia e polsi, è possibile effettuare il movimento a otto necessario per una pulizia efficace. E questo con il minimo sforzo.

Un’ulteriore caratteristica innovativa è il serbatoio per detergenti integrato ed estraibile. In questo modo il sistema di pulizia per pavimenti UNGER erGO! clean è sempre pronto all’uso. Non è necessario l’utilizzo di un secchio separato, di conseguenza i tempi di preparazione per la pulizia giornaliera si riducono. Il sistema presenta notevoli vantaggi in particolare nella pulizia spot: gli utenti lavorano in modo decisamente più rapido, produttivo ed efficiente. La resa giornaliera aumenta anche del 76 per cento.