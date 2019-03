Enzo Gasparutti eletto presidente di “Legacoop Produzione&Servizi Fvg”

E’ Enzo Gasparutti il presidente di ‘Produzione&Servizi Fvg‘, nuovo settore di Legacoop Friuli Venezia Giulia nato dall’unificazione delle associazioni Produzione e Lavoro e Servizi. Si tratta del più grande settore di Legacoop sia a livello nazionale, dove registra un volume d’affari di oltre 17 miliardi di euro con circa 2.700 associati e oltre 200.000 addetti, sia a livello regionale il cui valore della produzione (al 31 dicembre 2017) si è attestato a 350.624.128 euro con 9.119 soci e 6.937 addetti che operano nei settori delle costruzioni, della logistica e trasporti, dell’industria, delle pulizie e dei servizi integrati, del facility management e dell’ecologia, della vigilanza, dei servizi ai beni culturali, della ristorazione, dell’ingegneria e progettazione, del consulting e delle Ict.

La nomina è avvenuta il 27 febbraio scorso in occasione dell’assemblea costitutiva che ha ufficializzato la nascita del nuovo settore. “L’evoluzione dei mercati di riferimento nei settori dei servizi, del manifatturiero e delle costruzioni, oggi sempre più interconnessi, e la volontà di dare un contributo al rinnovamento della rappresentanza d’impresa – ha spiegato Gasparutti – hanno portato ad intraprendere un percorso di integrazione che si è concretizzato con la costituzione di questo settore che si affianca a quelli già esistenti (Sociale, Agro-ittico-forestale, Consumo) e che supporterà le associate ad affrontare le tante sfide che abbiamo davanti: dalla modernizzazione dei mercati nazionali, all’internazionalizzazione fino all’innovazione tecnologica favorendo l’intergenerazionalità cooperativa“.

All’incontro per Legacoop Produzione e Servizi nazionale ha partecipato Andrea Laguardia responsabile dei Settori Pulizie, Servizi Integrati, Fm, Igiene Ambientale, Ristorazione. “Con la costituzione anche nel Friuli Venezia Giulia del settore Produzione&Servizi, si aggiunge un altro importante tassello nell’organizzazione della nuova associazione di rappresentanza delle cooperative di lavoro. In Friuli Venezia Giulia sono presenti importanti cooperative che hanno saputo, partendo dal territorio, diventare in alcuni settori imprese a livello nazionale. In un momento difficile per l’economia nazionale, avere un associazione di rappresentanza territoriale, che esprime qualità e competenza, significa fornire alle cooperative associate un luogo dove attivare insieme processi innovativi per avere maggiori opportunità e sostegno per affrontare i mercati”.

Le linee programmatiche, volte a disegnare nuove visioni settoriali a supporto dei piani di sviluppo delle associate, guarderanno con attenzione ai temi dell’innovazione, della ricerca e sviluppo, dei nuovi mestieri, delle nuove opportunità e delle nuove tecnologie. A questi si aggiungono l’internazionalizzazione, con un focus particolare alle opportunità date dalle progettazioni europee, le relazioni industriali, gli appalti pubblici, la responsabilità sociale di impresa, il marketing associativo e aziendale, i sistemi di qualità e i temi economici e finanziari.

