Droni ad alta precisione per la pulizia di vetrate e pannelli solari

L’azienda italiana Unmanned4You ha lanciato un nuovo servizio all’avanguardia per la pulizia di vetrate e pannelli fotovoltaici attraverso l’utilizzo di droni, offrendo una soluzione rivoluzionaria per la manutenzione di superfici difficilmente accessibili.

Questo innovativo metodo di pulizia si distingue per l’efficienza e la sicurezza, rappresentando una svolta nel settore. Grazie a droni equipaggiati con avanzati sistemi di spruzzatura ad alta precisione, è possibile pulire con accuratezza le vetrate di edifici di grande altezza e i pannelli solari, garantendo così un ottimale rendimento energetico. L’uso di droni permette di evitare rischi per il personale, eliminando la necessità di impalcature o scale, riducendo drasticamente i tempi e i costi operativi. Questo processo, altamente automatizzato, è progettato per minimizzare il consumo di acqua e detergenti, rendendolo una scelta non solo efficiente, ma anche sostenibile dal punto di vista ambientale.

Unmanned4You è un’impresa nata con l’obiettivo di portare innovazione nel mondo dei trasporti e del delivery, ed anche della surveillance, search & rescue (SAR) e del monitoraggio ambientale. L’azienda è un operatore identificato ENAC e partner di importanti associazioni di settore nazionali ed internazionali, del Distretto tecnologico aerospaziale della Campania, dell’Osservatorio droni e Mobilità aerea avanzata del Politecnico di Milano e di Alis.

La società espleta servizi di gestione delle emergenze, monitoraggio e prevenzione, ispezioni termografiche certificate, aerofotogrammetria e mappatura 3D, agricoltura di precisione, delle infrastrutture stradali, ferroviarie, ponti, viadotti e gallerie, riprese per le produzioni televisive, cinematografiche, manifestazioni ed eventi sportivi.

Unmanned4you è profondamente impegnata in attività di ricerca & sviluppo con i progetti “Aetos” ed “Elyhub”: il progetto Aetos si focalizza sul trasporto di merci e materiale sanitario verso aree difficilmente raggiungibili e scarsamente poco popolate, mentre Elyhub ha l’obiettivo di supportare lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità aerea avanzata.

Per informazioni: napoletano@unmanned4you.com info@unmanned4you.com

Tel.: +39 345 117 1227