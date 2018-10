Disinfestando 2019 a Milano

Il 6 e 7 Marzo 2019 si svolgerà la sesta Edizione della Expo-Conference della Disinfestazione Italiana nella importante sede del Centro Congressi MiCo North Wing Livello +1.

La Fiera della Disinfestazione italiana ha sempre confermato una costante e significativa espansione, ed oggi costituisce una delle maggiori e più frequentate rassegne in Europa, conosciuta anche a livello internazionale.

L’ edizione 2019 si colloca nell’orientamento che si sta sviluppando nel settore, vale a dire nel rivolgere la propria attenzione e la propria offerta a tutte le componenti attente o comunque interessate alle problematiche igieniche ed ambientali.

Gli interlocutori non saranno quindi soltanto gli Operatori della Disinfestazione, ma anche le Organizzazioni che rappresentano categorie professionali, come i Tecnologi Alimentari, la Grande Distribuzione Organizzata (GDO), le Compagnie di Catering, le Federazioni Alberghiere e di Promozione Turistica, le rappresentanze di Gestione del verde pubblico e privato, gli Operatori della Sanità Pubblica, le Organizzazioni ecologiche e di tutela ambientale, le rappresentanze di Federazioni contigue al Pest Control e così via.

L’ingresso è gratuito previa registrazione sul sito www.disinfestando.com a partire dal mese di novembre 2018.