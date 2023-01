Derattizzazione: cambia la tua strategia con Harmonix Pasta

Harmonix Pasta di Envu mette a disposizione dei tecnici della disinfestazione un nuovo e importante strumento anche per il trattamento di aree esterne e discariche.

Harmonix Pasta è un rodenticida professionale a base di colecalciferolo, un principio attivo non persistente e non bioaccumulabile con un meccanismo d’azione diverso da tutti gli altri principi attivi presenti sul mercato e che agisce anche sui ceppi di topi e ratti resistenti.

Nelle sue prove di efficacia, Harmonix Pasta ha permesso di ottenere il pieno controllo di una popolazione di Mus musculus con un consumo di esca inferiore del 50% rispetto a un’esca a base di anti-coagulante. Harmonix Pasta può essere utilizzato anche in modo indipendente dall’infestazione con la tecnica del permanent baiting, a condizione che sia stato confermato e documentato il rischio di una potenziale infestazione da ratti e topi pericolosa per la salute umana. Rispetto alle soluzioni esistenti è quindi disponibile un principio attivo non persistente e non bioaccumulabile che è anche pienamente efficace contro i ceppi di roditori resistenti e non favorisce la diffusione della resistenza agli anticoagulanti.

Harmonix Pasta è disponibile in bustine da 20 g in sacchetto di 5 kg, una soluzione che riduce fino all’80% il quantitativo di plastica da smaltire rispetto alle confezioni comunemente utilizzate nei rodenticidi.

È un Biocida. Usare i Biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

