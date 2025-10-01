DEO LEMONGRASS: l’esperienza olfattiva che fa la differenza nell’hospitality

DEO LEMONGRASS è la nuova proposta della linea di deodoranti professionali ICEFOR S.p.A., studiata per eliminare rapidamente i cattivi odori.

Nell’ambito dell’hospitality, l’attenzione al dettaglio è ciò che definisce la qualità del servizio. Oggi la percezione di pulizia non si limita alla sola igiene visiva delle superfici, ma coinvolge in modo sempre più decisivo l’esperienza olfattiva, elemento capace di influenzare immediatamente il giudizio di ospiti e clienti. Odori sgradevoli o ambienti privi di identità possono compromettere la sensazione di accoglienza, mentre una fragranza fresca e gradevole diventa parte integrante del comfort percepito.

È in questa prospettiva che si inserisce DEO LEMONGRASS, la nuova proposta della linea di deodoranti professionali ICEFOR S.p.A., studiata per eliminare rapidamente i cattivi odori e garantire una profumazione intensa, duratura e rigenerante. Dopo il successo di referenze già consolidate come DEO BLUE ARTIC e DEO DOUCEUR DE MYRRE, ICEFOR arricchisce la gamma con un deodorante pronto all’uso che porta negli ambienti professionali una fragranza agrumata, dal carattere vivace e persistente. La formulazione con essenza biodegradabile risponde inoltre alla crescente richiesta di soluzioni sostenibili, coniugando performance e rispetto per l’ambiente.

Un ulteriore punto di forza di DEO LEMONGRASS è la sua versatilità: il prodotto può essere nebulizzato direttamente negli ambienti oppure applicato su tessili come tende e tappezzerie, spesso veicolo di odori persistenti. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto a contesti complessi come hotel, case di riposo, istituti e locali pubblici, dove la gestione dell’esperienza olfattiva è parte integrante dell’accoglienza.

La nuova referenza si integra con gli altri prodotti della gamma, in particolare con i detergenti pavimenti ICEFLOOR Blue Artic LL, ICEFLOOR Douceur de Myrre LL e ICEFLOOR Lemongrass LL, che uniscono capacità detergente e persistenza olfattiva.

