Da Kärcher l’assistente ideale per ogni… aspirazione!

Kärcher, con il robot aspirapolvere Kira CV 50, ha vinto ad Interclean Amsterdam 2024 sia il premio nella categoria “Forza lavoro ed ergonomia” che il Visitor Choice Award.

Quando si dice collaborazione uomo-macchina: il robot aspirapolvere Kira CV 50 di Kärcher sgrava il personale addetto alle pulizie delle lunghe e monotone operazioni di aspirazione, dando modo agli addetti di impegnarsi in compiti più complessi. Per fare ciò, la macchina innanzitutto è in grado di mappare in modo completamente autonomo l’area da pulire; quindi, calcola un percorso di pulizia ottimale ed efficiente. Grazie al suo design compatto, alle potenti batterie della piattaforma Kärcher Battery Power+ da 36 volt e alla sua manovrabilità ergonomica, l’aspirapolvere robot è un assistente ideale per aspirare tappeti e pavimenti duri.

L’affidabilità nella navigazione

Anche i sistemi di navigazione stanno facendo passi da gigante rispetto al passato, e Kira non fa eccezione: grazie ad un sofisticato sistema multisensore e al preciso rilevamento LiDAR dell’ambiente circostante, la sua navigazione e il suo funzionamento sono così affidabili che ha ottenuto la certificazione secondo lo standard di sicurezza IEC 63327, ed è approvato per l’uso in aree pubbliche. L’app Kira Robots associata e un display integrato rendono il funzionamento estremamente semplice, senza che siano richieste conoscenze specialistiche: tra le possibili funzioni troviamo gestione della flotta, stato in tempo reale, rapporti dettagliati sulla pulizia e molto altro. Le mappe e i programmi di pulizia sono facili da creare e modificare. È inoltre perfettamente collegato in rete grazie alla connessione di rete mobile o wireless 4G/LTE integrata.

Design compatto per andare dappertutto

Fra le caratteristiche spicca il design compatto con altezza da terra molto ridotta: 32 cm per consentire l’aspirazione sotto mobili e tavoli. È adatto anche per l’uso in spazi ristretti grazie al suo design compatto che gli permette, fra l’altro, di girare sul posto. Inoltre, le batterie sostituibili consentono una pulizia ininterrotta senza necessità di attendere durante la ricarica. L’impiego, peraltro, non è limitato dalla posizione, il che lo rende ad esempio utilizzabile su più piani. Kärcher consiglia l’uso di due batterie intercambiabili per una maggiore autonomia, ma il funzionamento è possibile anche con una sola batteria.