Comac4Water: le soluzioni Comac per il riciclo dell’acqua

Comac4Water è il progetto di Comac pensato per trovare soluzioni che permettono di riutilizzare l’acqua delle operazioni di pulizia, cercando così di salvaguardare le risorse idriche con metodologie che ne prevedono il riutilizzo. Oggi Comac offre due soluzioni:

SISTEMA DI RICICLO A BORDO MACCHINA:

Non Stop Cleaning, la tecnologia Comac installata a bordo macchina, che permette di riusare l’acqua di lavaggio per più giorni e pulire rispettando l’ambiente.

Il sistema è installato a bordo della lavasciuga C85 e permette il riutilizzo dell’acqua che passa attraverso tre fasi: nella prima, l’acqua viene utilizzata normalmente e raccolta mediante l’aspirazione. Nella seconda fase, l’acqua viene filtrata e purificata, completando così la fase di riciclaggio dell’acqua. Nella terza fase, l’acqua è quindi nuovamente disponibile all’uso. Con il sistema Non Stop Cleaning Premium l’acqua può essere riutilizzata per una settimana. La lavasciuga C85 NSC consente inoltre di risparmiare fino all’80% di acqua e al 90% di chimico riducendo notevolmente l’impatto ambientale delle operazioni di pulizia.

SISTEMA DI RICICLO ESTERNO:

InAqua, il sistema esterno per pulire l’acqua delle operazioni di pulizia.

InAqua è un impianto indipendente di depurazione in grado di filtrare e pulire l’acqua sporca utilizzata per il lavaggio dei pavimenti, grazie a questo sistema chiamato anche “lavatrice dell’acqua”, in soli 30 minuti è in grado di pulire fino a 150 litri d’acqua. L’acqua sporca viene caricata direttamente dalla lavasciuga pavimenti, e mediante l’utilizzo di uno speciale prodotto chimico, InAqua è in grado di far aggregare lo sporco e dividerlo fornendo acqua pulita in uscita e depositando lo sporco in speciali filtri a sacchetto. E’ possibile quindi riutilizzare l’acqua di lavaggio di qualsiasi lavasciuga pavimenti e, se necessario, anche le acque reflue derivanti dall’utilizzo di sistemi di pulizia manuali, come l’acqua sporca del mop.

Tra le numerose soluzioni offerte da Comac è inoltre presente la tecnologia ReWater installata direttamente a bordo macchina, che incrementa la produttività e riutilizza l’acqua di lavaggio delle lavasciuga pavimenti. Le lavasciuga pavimenti Comac equipaggiate con la tecnologia ReWater sono state progettate in modo da funzionare ininterrottamente per tutta l’autonomia delle batterie, senza quindi perdere tempo prezioso durante le fasi di pit-stop che sono necessarie con una macchina standard.

Grazie al sistema di filtraggio a 4 fasi, la lavasciuga può lavorare senza problemi mantenendo sempre costanti le performance di pulizia. Si tratta di un sistema all’avanguardia che garantisce di lavorare con acqua riciclata attraverso una doppia azione di filtrazione meccanica e una di separazione per decantazione. ReWater è disponibile per i modelli di lavasciuga Comac: Antea, Versa, Vega e C85.

