Cleaning 4.0: la rivoluzione della co-bot collaboration firmata Markas

Robotica, automazione, intelligenza applicata: la tecnologia sta cambiando il modo di concepire i servizi di pulizia, rendendoli più efficaci e ben organizzati.

Markas crede nel binomio tra formazione del personale e know-how su tecnologie e macchinari, avendo già maturato una solida esperienza in questo ambito. Proprio per questo, continua a sperimentare l’uso della robotica per potenziare i suoi servizi, con l’obiettivo di creare una sinergia tra competenza umana e automazione intelligente: persone e macchine che collaborano fianco a fianco per garantire risultati sempre più performanti.

L’ultimo progetto pilota, in corso presso un’importante struttura commerciale, ha visto l’introduzione di CENOBOTS L50, un innovativo robot lavasciuga che sta mostrando vantaggi operativi significativi: mentre la macchina opera in autonomia, già dal mattino grazie alla programmazione automatizzata, l’operatore può concentrarsi su mansioni che richiedono esperienza e attenzione specifica, come la pulizia dei bordi o i lavori di risanamento.

È proprio questa combinazione, tra persone e tecnologia, a fare la differenza. La robotica,

infatti, affianca l’operatore, ne potenzia l’efficacia e ne amplifica il valore. Questo è il principio alla base della collaborazione co-bot in Markas. È l’operatore a guidare le prestazioni della macchina, a garantirne l’integrazione nei processi, ne monitora le operazioni e interviene con competenze tecniche e sensibilità umana quando necessario.

È così che si mantengono standard qualitativi elevati e un servizio realmente affidabile.

In quest’ottica, l’azienda investe nella formazione e professionalizzazione del personale. Il

collaboratore acquisisce competenze nella gestione dei robot, impara a ottimizzare il

funzionamento delle macchine e a sfruttarne al massimo il potenziale. Ne deriva un servizio più costante e preciso per i clienti, mentre l’operatore vede il suo ruolo valorizzato e si

specializza maggiormente.

Inoltre, l’integrazione della robotica nei servizi di pulizia significa anche più sostenibilità. I dispositivi impiegati ottimizzano l’uso di acqua e detergenti, riducendo consumi e sprechi, mentre la reportistica avanzata aiuta a monitorare e migliorare le performance ambientali.

Per i clienti, tutto questo si traduce in un servizio potenziato, costante e su misura, con

standard elevati anche in situazioni di emergenza. La collaborazione co-bot garantisce

un livello di pulizia sempre all’altezza delle aspettative, in ogni tipo di contesto.

Markas continua a esplorare nuove applicazioni della robotica in ambienti sempre diversi, con un obiettivo chiaro: offrire un servizio di pulizia sempre più efficace, sostenibile e su misura per le esigenze dei clienti. La tecnologia permette di lavorare meglio, ma è l’esperienza del personale a fare davvero la differenza. È su questa sinergia che si basa il suo impegno quotidiano per un servizio all’avanguardia, affidabile ed evoluto, pensato per portare un valore concreto a chi ci sceglie.

