ClaraClean© viene dal cuore dell’Europa: già impiegato in alcuni dei migliori ospedali del mondo come il Charitè di Berlino (6° miglior ospedale al mondo, fonte: World’s Best Hospitals 2021 – Newsweek), l’Ospedale Universitario di Basilea (35°) e molti altri. E’ ora presente anche in Italia in cliniche private e case di risposo.

Da settembre il sistema è attivo anche nel primo ospedale italiano: Fondazione Poliambulanza di Brescia grazie alla cooperazione tra Idealservice Soc. coop., società tra i leader in Italia nel settore del cleaning sanitario, Neproma Servizi Srl, storica lavanderia industriale lombarda, e Sweesh Technology Srl, fornitore del sistema.

ClaraClean© ha evoluto metodologie e tecniche di pulizia grazie al metodo di impregnazione a secco. I tessuti in ultramicrofibra riciclabile impiegati nelle pulizie (panni e mop) sono già impregnati di detergente e arrivano sull’appalto asciutti e pronti all’uso. Bastano pochi spruzzi d’acqua per attivare i tensioattivi e detergere tutte le principali tipologie di superficie: vetro, inox, legno, plastica, ecc…

La tecnica per fissare il detergente è coperta da brevetto internazionale e viene distinta in due macrocategorie: monouso e riutilizzabile. Panni e mop monouso vengono impregnati, asciugati e confezionati in fase di produzione mentre quelli riutilizzabili vengono disinfettati e impregnati al termine di ogni utilizzo (fino a 700 volte) in lavanderie industriali certificate. La scelta di questo sistema si traduce in un importante risparmio di tempo nelle operazioni di pulizia, minor fatica per l’operatore, abbattimento dei consumi di prodotto chimico, acqua ed energia, altissima qualità igienica e facilità nell’apprendimento delle tecniche.

Tutti i marchi ClaraClean© sono di proprietà di AVET GmbH e sono distribuiti in Italia esclusivamente da Sweesh Technology, che si occupa anche della formazione, dello start up degli appalti e della certificazione del corretto utilizzo del sistema da parte delle aziende che ne fanno uso. Sweesh Technology ha chiesto e ottenuto la validazione degli effetti microbiologici dei propri cicli di lavaggio e disinfezione al centro universitario Vita-Salute dell’Ospedale San Raffaele di Milano, che ha verificato la conformità di efficacia alle norme tecniche europee del metodo di disinfezione impiegato nel ciclo di ricondizionamento ClaraClean©.

