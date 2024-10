Clar Systems apre il suo primo magazzino in Italia

Clar Systems fondata nel 2013, è specializzata nella produzione di sistemi per l’igiene professionale ma vanta oltre 35 anni di esperienza nel settore industriale e istituzionale.

Con sede produttiva ad Alicante, in Spagna, Clar Systems produce grazie a un team di professionisti altamente qualificati, garantendo prodotti di qualità superiore e realizzati con tecnologie rispettose dell’ambiente. Il reparto Ricerca e Sviluppo dell’azienda lavora costantemente alla creazione di design innovativi e moderni, pensati per soddisfare le esigenze del mercato, adattandosi ai bisogni specifici dei clienti. Il logo dell’azienda incarna valori fondamentali come esperienza, produzione, forza e fiducia, mentre i colori aziendali rappresentano innovazione, affidabilità, vicinanza e trasparenza.

Clar Systems debutta in Italia

Oggi consolida la sua presenza sul mercato italiano con l’apertura di un magazzino a Milano, con uno stock iniziale destinato ai rivenditori locali. Questo passo strategico è volto a garantire una risposta tempestiva alle richieste dei distributori, con merce sempre disponibile per esigenze immediate. Il progetto inizia con le linee di prodotti in ABS Bianco e Nero Soft-Touch, tra le più richieste, e prevede un’espansione progressiva dell’assortimento, per rispondere alle necessità di un numero sempre maggiore di rivenditori.

Un partner sempre più vicino

Con questa iniziativa, l’azienda dimostra il proprio impegno nel supportare i partner locali, ottimizzando la gestione della catena di approvvigionamento e offrendo un servizio più rapido ed efficiente a livello nazionale.

Un impegno concreto per la sostenibilità e la qualità

Clar Systems si distingue per il forte impegno verso la sostenibilità. L’azienda produce articoli ecologici e sostenibili, contribuendo attivamente alla tutela dell’ambiente. I suoi prodotti sono inoltre certificati CE e GS, a garanzia di conformità agli standard qualitativi più elevati. L’azienda offre una garanzia di due anni, con la possibilità di riparazione o sostituzione in caso di difetti di fabbricazione.

Una rete globale per una presenza internazionale

Clar Systems è presente in oltre 50 Paesi, grazie a una rete di distributori specializzati, e partecipa regolarmente alle principali fiere nazionali e internazionali. Il reparto export gestisce gli ordini con rapidità e professionalità, assicurando ai clienti la ricezione puntuale della merce senza alcuna preoccupazione logistica.

L’azienda lavora per costruire relazioni solide e durature con clienti, dipendenti e fornitori, basate su fiducia, impegno e lealtà reciproca. Offre assistenza tecnica e consulenze personalizzate, accompagnando i clienti in ogni fase del processo commerciale e garantendo trasparenza e affidabilità. Con una visione orientata all’innovazione e alla sostenibilità, si conferma un partner di fiducia, pronto a rispondere con professionalità e competenza alle sfide del mercato globale.

www.clarsystems.com