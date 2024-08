Cerchi “intelligenza nella pulizia”? Chiama ISC

Applicare “Intelligenza nella pulizia” vuol dire ottenere il risultato di pulizia ideale, in funzione delle situazioni, dei vincoli di tempo e sicurezza, di personale coinvolto, di budget e di benefici attesi. Ecco la ricetta di ISC.

Ogni azienda ha il proprio obiettivo di pulizia, più o meno definito; è compito di ISC, forte della propria specializzazione in macchine e servizi per la pulizia professionale, capire a fondo le esigenze dei clienti, siano esse legate al risultato, alla sostenibilità ambientale o economica e offrire la soluzione ideale che risponda nel modo più puntuale possibile.

In tutti i mercati, e il cleaning non fa eccezione, il prodotto in sé perde la sua centralità, in quanto si dà per scontato che sia di qualità, funzioni e faccia quello che deve fare. Sono i valori, i servizi, il come, il quando, il perché, ad assumere maggiore rilevanza. In questo senso, in ISC si offrono soluzioni intelligenti, ideali e uniche per ciascuna esigenza, mettendo a disposizione persone, competenze e processi, strumenti e tecnologie, esperienze e conoscenze acquisite in oltre 40 anni di attività.

Con “intelligenza nella pulizia”, ISC si assume il ruolo del facilitatore, nella ricerca della soluzione più adatta, nel rendere disponibile un prodotto, nella manutenzione e nell’assistenza. ISC non vuole essere un fornitore di macchine, ma un partner che partecipa al miglioramento dell’azienda cliente, facendo bene le cose, con cervello, onestà e visione a lungo termine.

