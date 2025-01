carrelli twt,– tre innovazioni per migliorare il lavoro nella pulizia delle grandi superfici

Carrelli TWT, nuove funzionalità per rispondere in modo innovativo alle esigenze di pulizia di grandi superfici, ottimizzando al contempo l’ergonomia per gli operatori.

Luoghi affollati, lunghe percorrenze e carichi pesanti da movimentare per gli addetti. Aeroporti, stazioni, centri commerciali rappresentano una grande sfida per i servizi di pulizia. TWT ha sviluppato per i suoi carrelli funzionalità nuove, per rispondere in modo originale a queste esigenze, migliorando l’ergonomia per gli operatori.

Il sistema VAN permette di moltiplicare la capacità di carico agganciando al carrello principale altri moduli che possono essere spostati autonomamente (ad esempio per raccogliere i rifiuti dai cassonetti o per entrare in un negozio con un modulo compatto) rilasciandoli dall’unità principale con un semplice click.

Ruote Drive & Park, un nuovo meccanismo che agevola la condotta del carrello: ruote di

grande silenziosità e manovrabilità che allo stesso tempo possono essere libere di ruotare

oppure direzionali fisse spostando l’apposita levetta che permette al carrello di andare sempre dritto anche a pieno carico.

SPEED SYSTEM, movimento motorizzato dei carrelli: permette di spostare agevolmente

e senza fatica anche i carichi più pesanti, su pavimenti dritti o inclinati (pendenze fino al

15%). La trazione è fornita da una ruota motorizzata, la conduzione è semplice e sicura, le

componenti elettriche e meccaniche sono state miniaturizzate ed integrate nella struttura

non incidendo sulla capacità di carico.

L’innovazione nel design oltre alla robustezza da sempre caratterizza i carrelli TWT: sono

eleganti e perfettamente adattabili ai diversi ambienti, porte e pannelli possono essere

personalizzati con immagini e loghi stampabili digitalmente su porte e pannelli.

www.twt-tools.com