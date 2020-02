Aperte le iscrizioni per l’European Cleaning & Hygiene Awards 2020

Sono aperte le iscrizioni per fornitori di servizi, i produttori e i distributori che vorranno partecipare agli “European Cleaning & Hygiene Awards” 2020.

La quinta edizione dell’evento, che si svolgerà il 5 novembre 2020 presso Le Plaza Hotel a Bruxelles, è l’unico premio paneuropeo per celebrare il settore della pulizia e dell’igiene. Dalle innovazioni tecnologiche e soluzioni intelligenti fino all’impegno per la diversità e la formazione, il premio è stato creato per riconoscere gli standard di eccellenza nel settore della pulizia professionale. Tra le tradizionali 10 categorie ne è stata inserita una nuova, la “start-up” per il 2020, che accenderà i riflettori sui primi passi delle imprese che stanno avendo un grande impatto nel settore della pulizia e dell’igiene.

Le categorie sono:

Migliore utilizzo di soluzioni intelligenti da parte dei fornitori di servizi

Investimento nella formazione

Eccellenza nelle partnership cliente / appaltatore

Start-up dell’anno

Sostenibilità – buone pratiche

Impegno per la diversità della forza lavoro

La migliore iniziativa per aumentare il profilo del settore delle pulizie

Innovazione tecnologica dell’anno

Leader dell’anno

Premio stella nascente.

Michelle Marshall, direttore dell’European Cleaning Journal, ha dichiarato: “Il 2019 è stato un anno con un numero record di iscrizioni provenienti da tutta Europa. È stato fantastico vedere così tanti nuovi volti emergere e toccare con mano il loro contributo alla nostra industria. Considerando che stiamo entrando in una nuova decade e festeggiando la quinta edizione dell’evento, siamo ansiosi di vedere cosa ci porterà il 2020. Dagli impegni di sostenibilità e diversità alla responsabilizzazione delle giovani generazioni a costruire una carriera in un settore che è così spesso trascurato, siamo curiosi di conoscere quali saranno i vostri sforzi per supportare il settore Buona fortuna a tutti i partecipanti! ”

Il premio è stato istituito nel 2016 dall’European Cleaning Journal ed è organizzato da Environment Media Group. GSA, fin dalla prima edizione, è media partner per l’Italia. Per celebrare la quinta edizione, sono stati progettati un nuovo logo e sito Web.Gli sponsor di quest’anno includono InnuScience, Werner & Mertz, Vectair, Jangro, Ceris Burns PR, Amsterdam Rai e Greenspeed.

Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito Web dell’evento e le domande devono essere inviate entro il 21 giugno 2020. Per ulteriori informazioni, visitare http://www.echawards.com o contattare awards@europeancleaningjournal.com

E’ possibile seguire l’evento su Twitter agli indirizzi @ECH_Awards e # ECHA2020.