Alpha AB Plus in materiale antibatterico riciclabile

A-B Plus di Filmop è un sistema di pulizia completo composto da carrelli, portascopa e microfibre trattate con additivi antibatterici in modo da proteggerli dalla proliferazione di batteri, funghi e muffe.

Le attrezzature per la pulizia, in particolare i carrelli, sono i principali strumenti a supporto dell’operatore nello svolgimento del servizio di sanificazione; ma proprio per la loro funzione possono diventare veicolo di trasmissione e diffusione di batteri: diventa quindi fondamentale sanificare quotidianamente e meticolosamente le attrezzature.

Le attrezzature per la pulizia manuale e i carrelli Filmop sono da sempre realizzati in polipropilene ad alta intensità, rendendo tutti i componenti facili da pulire, dalle ruote alle maniglie, passando per ante, pareti e cassetti. Inoltre, sono caratterizzati da superfici non porose che non assorbono lo sporco.

Oltre a questi importanti vantaggi, l’azienda garantisce il massimo in termini di igiene con AB Plus: il carrello viene trattato con additivi antibatterici per proteggerlo ulteriormente dalla proliferazione di batteri, funghi e muffe.

Sezione chiusa per soddisfare i più elevati standard di igiene e sicurezza

Superfici lisce e arrotondate per una facile pulizia

Scomparti completamente verticali separati (lavaggio a umido – stoccaggio – raccolta rifiuti) per un’elevata igiene

Cassetti ad ampia apertura per un facile accesso

Chiusura morbida e silenziosa del coperchio del portasacco

Ruote in gomma silenziosa antitraccia

