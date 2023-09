Allegrini Spa, una concentrazione più alta per meno emissioni di C02

Allegrini S.p.A., storico produttore di detergenti professionali e cosmetici per l’hotellerie, privilegia pratiche ecosostenibili e punta con grande decisione su prodotti ad alta concentrazione per abbattere drasticamente le proprie emissioni.

Gli sforzi del gruppo di Grassobbio si sono tramutati in risultati notevoli, confermati da uno studio LCA redatto da DueO che analizza l’impatto ambientale di un prodotto nel suo ciclo di vita, comparando tre referenze di prodotto per la pulizia pronto all’uso con le stesse referenze in versione concentrata. I dati sono a dir poco sorprendenti per le proporzioni reali del risparmio di emissioni che i concentrati fanno registrare.

Lo Studio

L’analisi è iniziata con la diluizione, per rendere la funzione lavante dei prodotti concentrati equivalente a quella dei prodotti pronti all’uso. Per ognuna delle due versioni sono stati così presi in esame i processi di produzione, miscelazione, confezionamento e trasporto del prodotto finito, fino allo smaltimento dei materiali del packaging. I processi di miscelazione e confezionamento hanno lo stesso peso in termini ecosostenibili, mentre quelli di produzione, trasporto e smaltimento inquinano meno col diminuire della percentuale di diluizione del prodotto. Per ogni 1000 litri di prodotto con la versione concentrata si risparmia così l’86,4% di emissioni di CO 2 rispetto al pronto uso nella referenza vetri, il 91,5% nella referenza sgrassatore e il 92,8% nella referenza multiuso. In totale, i Kg di CO 2 risparmiati in un anno equivalgono all’attività di assorbimento di 12.397 Aceri Ricci.

Processi produttivi eco-compatibili

Alfieri di questa evoluzione sono certamente i detergenti super concentrati TopFormula+, a cui si aggiungono Clean is All, il protocollo di pulizia e sanificazione degli ambienti creato da Allegrini e verificato dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri; i prodotti certificati Ecolabel, una gamma di detergenti realizzati con materie prime di origine vegetale; e la linea cosmetica DPlanet, totalmente plastic-free, water free, vegana e senza conservanti. Rispetto alle versioni liquide, a pari quantità, questa innovativa gamma di prodotti consente una riduzione delle emissioni di CO 2 eq. in atmosfera del 73% circa.



Inoltre, nel 2022 Allegrini ha acquisito Cliners, azienda operante nel canale delle lavanderie industriali, accelerando così il processo di crescita in questo mercato. Infine, l’azienda espone la sempre più ampia gamma di dispenser, specificamente studiati per un minor spreco di plastica e di prodotto cosmetico, che rappresentano la soluzione naturale per anticipare le nuove guideline europee in termini di packaging.

