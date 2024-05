Allegrini presenta le sue Top Clean & Cosmetic Solutions ad Interclean Amsterdam

Allegrini si presenta a Interclean Amsterdam con i team di entrambe le Business Unit, Detergenza e Cosmetica, per soddisfare ogni esigenza di igiene, personale e degli ambienti.

Sempre con un focus sulla sostenibilità e per mostrare le sue migliori proposte a chi desidera contare su prodotti di alto standard made in Italy. Offrire il prodotto migliore alla propria clientela, con un occhio green, è la missione principale dell’azienda, in perfetta linea con i topic principali della Interclean Amsterdam, che si dividono tra tecnologia, basso impatto ambientale e igiene.

Nell’ambito della pulizia professionale la protagonista in casa Allegrini sarà la nuova ed ampliata gamma di prodotti certificati Ecolabel, una linea di detergenti realizzati con materie prime di origine vegetale che assicurano, a parità di efficacia, massima biodegradabilità e un maggior equilibrio tra prodotto e imballo.

Per quanto riguarda la cosmetica, verrà lanciata la nuova linea cortesia Amoenia, certificata Cosmos Organic, certificazione guidata da quattro principi fondamentali: promozione dell’uso di prodotti provenienti da agricoltura biologica e rispetto della biodiversità, utilizzo di risorse naturali nel rispetto dell’ambiente, applicazione di lavorazioni e produzioni pulite, rispettose della salute umana e della natura e integrazione e sviluppo del concetto di chimica verde.

Non mancherà poi DPlanet, l’innovativa linea cosmetica solida realizzata senza l’utilizzo di acqua, conservanti e completamente plastic free. Gli esperti dei team saranno inoltre a disposizione per approfondire la conoscenza del gruppo e fornire una consulenza personalizzata con affiancamento e assistenza condividendo il Metodo Allegrini, più che un protocollo, un impegno a camminare insieme ai clienti passo dopo passo per garantire standard di pulizia e igiene eccellenti ed un servizio integrato e completo. L’obiettivo finale è quello di diventare per le imprese e i partners un vero e proprio punto di riferimento.

