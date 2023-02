Aladin eroga il detergente in forma controllata

Aladin, il sistema di dosaggio automatico di detergenti progettato e realizzato da AR-CO Chemical Group, attraverso la nuova piattaforma web Aladin, permette la programmazione preventiva delle diluizioni del prodotto preparate sulla base delle attività da svolgere nel cantiere ed in base alle esigenze del cliente.

Terminata la configurazione questa viene inviata alla macchina che, da subito, attraverso una bilancia elettronica gestita da un tablet, eroga un prodotto chimico super concentrato e acqua in funzione del contenitore e del dosaggio programmato. La bilancia elettronica permette di ottenere sempre la corretta diluizione del prodotto nel flacone. Il sistema azzera completamente il rischio chimico in quanto le taniche di prodotto super concentrato sono chiuse in un vano posto sotto il sistema di dosaggio non accessibile agli operatori tranne a quelli autorizzati. Aladin è ideale per molteplici settori: ospitalità, sanitario, wellness, commerciale.

Ecco alcuni dei vantaggi del sistema:

Programmazione preventiva dei dosaggi

Gestione e monitoraggio dei consumi

Azzeramento del rischio chimico

Riduzione degli stock di magazzino

Controllo e riduzione dei costi

Controllo e tracciabilità delle operazioni via remoto

Report aggiornato in tempo reale del miglioramento dell’impatto ambientale

Formazione del personale continua

Accessibile a Industria 4.0

Linea completa di detergenti con linee personalizzate Food, Hotel, Ecolabel e Probiotici.

Il sistema Aladin è in linea con le linee guida dettate dal Decreto Ministeriale del 29 Gennaio 2021 riguardante i prodotti detergenti a marchio Ecolabel e i sistemi di dosaggio che ne permettano il controllo. Permette, in automatico, di ottenere i dati di consumo di ogni singolo detergente sulla base del periodo selezionato, di averne il report stampabile direttamente dalla piattaforma web. Il monitoraggio dell’impatto ambientale riguarda imballi di plastica, imballi di cartone, acqua, energia elettrica e CO2 con riduzioni significative fino all’80%.

