agile arriva dappertutto, ecco perchè funziona

AGILE di MP-HT è la spazzatrice industriale compatta e facile da usare che necessita di pochissima manutenzione.

Oggi lo spazio è una risorsa sempre più preziosa e limitata; pertanto, l’ottimizzazione degli spazi è diventata un obbligo. Ciò vale anche per i macchinari che operano nei più disparati ambienti, come i lavapavimenti e le spazzatrici. Questi dispositivi devono essere in grado di adattarsi ad aree caratterizzate dalla presenza di molti ostacoli dislocati in vari punti e con passaggi ristretti. In altre parole, devono essere agili e capaci di muoversi con facilità. Solo così possono garantire una pulizia efficiente e ridurre al minimo i tempi morti.

Spazzatrici piccole, compatte e facili.

Tutte le spazzatrici industriali e urbane MP-HT sono di piccole dimensioni, compatte e facili da utilizzare e gestire anche da personale non specializzato, e non richiedono patenti particolari. Chiunque potrà utilizzarle e aiutare a mantenere l’ambiente pulito. Queste macchine hanno una maggiore velocità di lavoro rispetto a spazzatrici di grandi dimensioni e necessitano di pochissima manutenzione.

AGILE: la spazzatrice industriale agile e compatta.

Tra le uomo a bordo, AGILE è la spazzatrice con pista di lavoro di 1200 mm – con le due spazzole laterali – in grado di muoversi con sorprendente facilità in tutti gli spazi, sia interni che esterni. Dotata di trazione anteriore monoruota, è in grado di sterzare quasi su se stessa, così da uscire da luoghi angusti anche senza l’inserimento della retromarcia. Il suo nome “AGILE” deriva proprio da questa sua incredibile capacità di movimento.

Sia nella versione con scarico manuale – AGILE Max 108 – che nella versione con braccio idraulico – AGILE Max 109 – grazie al sistema di raccolta “sporco in sacco” questa spazzatrice può raccogliere i rifiuti in sacchi a perdere evitando di generare polvere durante le fasi di svuotamento del cassone rifiuti, quindi garantendo un lavoro in totale sicurezza per l’operatore.

Nella versione AGILE Max 108 è anche possibile installare, direttamente a bordo, un aspiratore ausiliario che l’operatore può utilizzare per una pulizia minuziosa ed accurata, consentendogli di arrivare dappertutto, anche negli angoli più nascosti.

https://www.mp-ht.it/