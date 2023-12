Ador, la gamma di fragranze e deodoranti di Christeyns

Ador di Christeyns offre un’ampia scelta di profumi per garantire un’esperienza sensoriale completa.

Un buon profumo può migliorare l’esperienza di ospiti e pazienti, suscitare serenità o semplicemente dare un’impressione di pulizia e freschezza. La possibilità di personalizzare questi aromi intensi e ben selezionati permette di dare una firma unica al proprio ambiente e al proprio marchio. Da profumi delicati e rilassanti ad aromi più audaci e vibranti. Ador ha un portfolio di fragranze che si adatta a qualsiasi occasione, umore o scopo.

Il potere dei profumi

Il cervello associa certi odori a determinate emozioni che possono influenzare positivamente (o negativamente) le persone e il loro stato d’animo. L’uso di profumi in riferimento al proprio marchio, prodotto, servizio o anche luogo può aiutare a stabilire queste connessioni emotive con i propri clienti. Christeyns permette di personalizzare le fragranze della gamma così da adattarsi al meglio al branding di un’azienda o di un prodotto specifico, consentendo di creare un’impronta unica e distintiva. In questo modo, i clienti possono associare immediatamente il profumo al marchio, contribuendo a stabilire una connessione emotiva più duratura.

Il portfolio Christeyns Ador comprende una vasta gamma di fragranze. I profumi sono disponibili in diverse concentrazioni per garantire sia una rapida freschezza che un aroma intenso e duraturo offrendo un profumo inconfondibile per ogni occasione. La qualità delle fragranze è garantita attraverso rigidi controlli di produzione e selezione delle materie prime.

Ador Intense

E’ composta da 10 profumi unici, creati con precisione da esperti profumieri. Ogni fragranza ha una concentrazione dell’almeno 80% ed é composta da diverse note di profumo e questi prodotti sono ottimizzati per essere utilizzati in diffusori di profumo specializzati, che fanno risaltare maggiormente le note di profumo e creano un’esperienza sensoriale ideale.

Ador Ambiance

Offre un modo semplice e comodo per sperimentare le fragranze premium Ador Intense. La gamma si basa sulle stesse fragranze ed è perfettamente adatta per spray pronti all’uso. La sua formula garantisce un aroma di lunga durata.

Ador Air

Comprende deodoranti per ambienti pronti all’uso quotidiano. I deodoranti sono disponibili in 8 profumazioni uniche, accuratamente selezionate: dalle fragranze standard a formule speciali per sanitari. La gamma è completata da un prodotto dedicato per il controllo dei cattivi odori. Gli aromi delicati e rinfrescanti sono una soluzione perfetta per profumare stanze e aree più piccole.

