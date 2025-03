5-Keys: detergenti concentrati ad alte prestazioni per ogni superficie

5-keys sono i nuovi prodotti concentrati in formato da 1lt di Sochil. Formulati chiave ad elevate prestazioni che coprono tutte le esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria delle principali superfici in ambienti professionali, industriali e istituzionali.

Il nuovo flacone pratico ed ergonomico combinato al dosing cup permette di dosare i prodotti con rapidità e oculatezza evitando sprechi o sovradosaggi e al contempo evitando spese per packaging più onerosi.

PAVIXAN (pH3) – OXYCARE® Detergente multifunzione concentrato a schiuma frenata idoneo su tutte le superfici dure (ad eccezione di marmo pregiato e gra- nito); formulato igienizzante raccomandato anche in ambienti alimentari. PAVIXAN è ad elevata evaporazione ed eccellente rimovente dello sporco con effetto brillantante sui pavimenti e sbiancante sulle fughe; aiuta a combattere i cattivi odori e a contrastare la muffa. Non necessita di risciacquo.

PAVILUX (pH7) – INTERIORS Detergente neutro profumato concentrato a schiuma frenata raccomandato su tutte le tipologie di pavimenti ad eccezione di pavimenti in legno naturale. PAVILUX è consigliato per le sue spiccate doti brillantanti e ravvivanti; il suo effetto wet-look spicca sulle superfici naturalmente lucide così come sulle superfici più opache e antiquate. Non necessita di risciacquo.

RED ENERGY (pH11) – INDUSTRIAL Sgrassante alcalino concentrato a schiuma frenata raccomandato per la pulizia di fondo di pavimenti di ogni tipo e superfici dure sottoposte a traffico elevato e sporco ostinato. L’ideale per ottenere altissime rese in ambienti molto frequentati senza avere problemi di compatibilità con le superfici trattate. Principali impieghi: stazioni di servizio, aeroporti, municipi, retail, scuole.

ULTRANET (pH12) – FOODSERVICE Sgrassante alcalino (non caustico) concentrato raccomandato per tutte le superfici dure in ambiente alimentare. L’elevata concentrazione del prodotto lo rende un jolly nelle cucine professionali: la spiccata azione emulsionante nei confronti dei grassi animali, grassi vegetali e residui amidacei ne fa un prodotto a 360° per la pulizia di fondo delle superfici della cucina come: pavimenti, cappe, fornelli, piani di lavoro, taglieri; ULTRANET utilizzato a bassi dosaggi è vincente anche nell’azione di prelavaggio stoviglie. Completa l’alta performance del prodotto la sua azione lucidante sull’acciaio inox.

ERGONET (pH13) – INDUSTRIAL Sgrassante energico concentrato a schiuma frenata per pavimenti e superfici dure in ambienti industriali. ERGONET è utilizzato vantaggiosamente per la pulizia di fondo in ambienti industriali di lavorazione alimentare e ambienti industriali in genere; prodotto particolarmente concentrato raccomandato per la rimozione di sporchi difficili, residui organici e non, è considerato un all-round in tutti gli ambienti industriali dove la continua lavorazione e i materiali utilizzati creano problemi.

www.sochilchimica.it