Verso Pulire 2017: si cresce ancora

(Tratto da GSA n.1, gennaio 2017)

I dati di Pulire 2017, presentati in Afidamp a fine dicembre, fotografano una fiera in perfetta salute: moltissimi i segni “più”, a cominciare dal numero degli espositori che cresce, così come la superficie occupata. Incremento anche sul fronte stranieri, per una fiera già al completo che si annuncia sotto i migliori auspici. Intanto si definisce il programma. A Milano il 28 marzo, convegno preliminare sul 4.0.

CLICCARE PER LEGGERE