Tork PeakServe® finalista per il premio “Innovazione tecnologica rivoluzionaria dell’anno”

Il sistema Tork PeakServe® per asciugamani ad erogazione continua è finalista del premio europeo European Cleaning and Hygiene Award dedicato al mondo della pulizia e dell’igiene, nella categoria “Innovazione tecnologica rivoluzionaria dell’anno”, sostenuta da ISSA/INTERCLEAN. Il premio, fondato da European Cleaning Journal e organizzato da Environment Media Group, ha GSA come media partner per l’Italia.

Tork PeakServe® è stato selezionato tra oltre 140 candidati, dopo un’attenta ed impegnativa competizione. I vincitori dei premi saranno annunciati il 9 novembre presso il Grand Hotel Parco dei Principi in Roma.

In merito a questo risultato, Gilles Bétourné – Direttore Europeo di Prodotto presso Tork per il comparto Asciugamani– ha dichiarato: “Il sistema di asciugamani ad erogazione continua Tork PeakServe® permette ai nostri clienti di “non temere le grandi folle”, e questa nomination dimostra il nostro impegno a fornire innovazione in base alle esigenze manifestate dai nostri clienti. Tork Peakserve® è il risultato di anni di studi e sviluppo, ed è sostenuto dal nostro desiderio di aiutare i luoghi ad alta affluenza a gestire i loro visitatori, specialmente durante i picchi di affluenza “.

