Unger Stingray premiato per il suo eccezionale design

Il sistema di pulizia per vetri interni UNGER Stingray è stato premiato con il Red Dot Design Award, un rinomato riconoscimento a livello internazionale. La giuria di esperti ha scelto il prodotto innovativo vincente per la categoria “Product Design” tra oltre 5.500 candidati.

“Siamo molto lieti di esserci aggiudicati questo riconoscimento di importanza mondiale” afferma , Senior Director of Marketing & Sales da UNGER. “La premiazione testimonia la qualità pionieristica del design di UNGER Stingray: un prodotto progettato per garantire una prestazione ottimale e grande maneggevolezza. Portiamo così un rimarchevole valore aggiunto nel lavoro quotidiano degli operatori del settore della pulizia professionale di edifici. Grazie a UNGER Stingray, questi sono in grado di pulire in tempi brevi superfici vetrate ben più ampie”.

Infatti, questo sistema di pulizia per vetri interni consente ai professionisti del settore di operare con una rapidità maggiore del 25% rispetto al classico metodo con spray e panno. Inoltre, UNGER Stingray consente di risparmiare il 39% di prodotto detergente. Gli operatori riusciranno a pulire fino a 150 m2 di superfici vetrate, impiegando un solo flacone di detergente Stingray 3M Scotchgard.

Grazie a questi innovativi vantaggi, UNGER Stingray è stato già premiato più volte, con ISSA e il The Cleaning Show Innovation Award.

Il 3 luglio, il premio per il design sarà conferito nell’ambito una serata di Gala presso il Red Dot Design Museum di Essen. In contemporanea uscirà anche il Red Dot Design Yearbook 2017/2018 con tutti i prodotti vincitori dell’anno.

Il Red Dot Design Award

Il Red Dot Design Award è una delle più grandi competizioni al mondo nel settore del design. Include tre categorie: Product Design, Communication Design e Design Concept. La giuria che conferisce annualmente questo Award è composta da grandi figure del design provenienti da tutto il mondo, giornalisti ed esperti del settore.

Ulteriori informazioni: www.ungerglobal.com