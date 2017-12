INTERCLEAN Amsterdam aggiunge la sezione On Premise Laundry

In programma dal 15 al 18 maggio 2018 presso il centro fieristico RAI Amsterdam, INTERCLEAN Amsterdam si era già ampliata in passato per ospitare 12 padiglioni di produttori provenienti da tutti i settori dell’industria della pulizia e dell’igiene. Adesso la fiera si sta espandendo di nuovo con l’aggiunta di diversi nuovi eventi collaterali e segmenti, in particolare un’area dedicata per il settore On-Premise-Laundry (OPL).

“Avendo già venduto il 95% dello spazio disponibile per l’edizione 2018 di INTERCLEAN Amsterdam, è straordinario continuare a ricevere richieste da aziende di vario tipo”, ha dichiarato Rob den Hertog, direttore di INTERCLEAN. “La sezione OPL rappresenta una bella aggiunta al programma della fiera, perché ci consente di offrire ai partecipanti l’accesso ad attrezzature e servizi innovativi per il settore lavanderia”.

L’area OPL, situata nel padiglione 8, ospiterà 16 stand in cui produttori e fornitori potranno presentare le ultime novità e i prodotti, le attrezzature e i servizi più innovativi. Questa sezione offre inoltre ai partecipanti provenienti da varie industrie (dall’assistenza sanitaria all’ospitalità) la possibilità di esaminare le diverse opzioni per il miglioramento della qualità dei servizi di lavanderia.

Con l’introduzione sul mercato di attrezzature nuove e più economiche, le aziende possono controllare meglio i propri servizi di lavanderia e garantirne la qualità. Possono anche mettere in atto misure più efficienti per raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità e dimostrare ai clienti e agli utenti finali il loro impegno in termini di responsabilità sociale.

Nell’area OPL verrà presentata una vasta gamma di lavatrici, asciugatrici, accessori e forniture per lavanderie. I fornitori dimostreranno funzionalità innovative, come semplici sistemi di programmazione e interfacce USB, soluzioni progettate per una maggiore efficienza dei processi.

INTERCLEAN Amsterdam 2018 ha confermato la collaborazione con marchi selezionati nel settore dell’ospitalità, alimentare e alberghiero. L’obiettivo è la realizzazione di campagne pubblicitarie stampa e digitali, affinché i professionisti dell’igiene siano pienamente consapevoli di ciò che l’evento ha da offrire.

Cliccate qui per vedere un elenco delle imprese già registrate come espositori a INTERCLEAN Amsterdam.