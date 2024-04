Accordo AFIDAMP e ICE per Interclean 2024

AFIDAMP annuncia un importante accordo con ICE, l’Agenzia ministeriale per il commercio estero, in occasione di Interclean Amsterdam 2024.

AFIDAMP e Agenzia ICE mettono a disposizione degli espositori e dei visitatori italiani uno spazio di incontro per il proprio business. L’iniziativa, che nel concreto vede una campagna di comunicazione a favore delle aziende italiane che parte dagli spazi antistanti il quartiere fieristico e arriva fino ai singoli stand, con le imprese che potranno fregiarsi del titolo di “Italian Golden Supplier”.

A Interclean saranno dislocati appositi totem pubblicitari, banner dedicati e locandine nei vari padiglioni e in vari punti verranno distribuite mappe della fiera con gli espositori italiani in evidenza. Cuore pulsante dell’iniziativa sarà un “lounge” posizionato in una zona strategica -il balcony tra i padiglioni 1 e 5 accanto all’area vip della fiera-, che fungerà da fulcro per incontrarsi, stringere relazioni e scambiare informazioni, punti di vista e opportunità culturali e commerciali”.

Appuntamento dunque al Lounge presso il Balcony B21, tra la Hall 1 e la 5.

Per saperne di più scrivi a info@afidamp.it.