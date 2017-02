“Antitrust e concorrenza nel Facility management”

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al II° Corso di formazione Anip – Confindustria con l’importante collaborazione dello studio legale BonelliErede. Il corso sarà incentrato sulle tematiche connesse all’applicazione del diritto della concorrenza ed ai rischi antitrust cui sono potenzialmente esposti gli operatori attivi nei servizi di facility management. Saranno relatori e docenti l’Avvocato Francesco Anglani , l’Avvocato Luca Perfetti e l’Avvocato Alessandro Musella , soci dello studio legale BonelliErede.

Il calendario prevede l’organizzazione di tre sessioni formative, che si terranno in modo speculare sia su Roma che su Milano e di una sessione finale “lectio magistralis” pubblica che si terrà a Milano, è prevista inoltre una sessione ad hoc su profili di diritto europeo a Bruxelles, presso le prestigiose sedi dello studio BonelliErede.

Il corso avrà inizio a partire dal prossimo 20 Febbraio. CALENDARIO Sede di Milano, Via Michele Barozzi 1

Sede di Roma, Via Vittoria Colonna 39

Sede di Bruxelles, Square de Meeûs 40 > Modulo 1 – La disciplina antitrust e la sua portata applicativa

20 febbraio 2017 ore 15:00 – 18:00 – MILANO

27 febbraio 2017 ore 15:00 – 18:00 – ROMA

> Modulo 2 – Concorrenza e appalti: nuove sfide e impatto della compliance aziendale

13 marzo 2017 ore 15:00 – 18:00 – MILANO

20 marzo 2017 ore 15:00 – 18:00 – ROMA

> Modulo 3 – Case Study

3 aprile 2017 ore 15:00 – 18:00 – ROMA

> Sessione Finale- Lectio Magistralis

10 aprile 2017 ore 15:00 – 18:00 – MILANO

> Modulo Bruxelles – Problematiche principali per le industrie di pulizia in Europa

16 maggio 2017 ore 15:00 – 18:00 – BRUXELLES Le iscrizioni sono da effettuarsi tramite mail al seguente indirizzo: segreteria@associazione-anip.it Per maggiori informazioni e costi del ciclo formativo: Tel 06/5903586. CLICCARE PER LEGGERE IL PROGRAMMA COMPLETO