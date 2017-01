Terremotati, la solidarietà di Formula Servizi

Il Centro Italia non trova pace, e mai come in questo momento sono decisive azioni di supporto e dimostrazioni concrete di solidarietà. Un esempio viene da Formula Servizi che subito dopo la prima tragica scossa dello scorso fine agosto si è rimboccata le maniche ed ha partecipato alla raccolta fondi per la costruzione di un prefabbricato ad uso ambulatorio mobile di dialisi.

La cifra, in tutto oltre 38 mila euro, è stata raccolta da Formula Servizi (15mila euro da delibera CDA e circa 3.500 provenienti dalle ore donate dai lavoratori), Formula Ambiente (5mila euro dal CDA e circa 4.500 dai lavoratori), dalla Cena di Solidarietà svoltasi nell’ambito della Settimana del Buon Vivere (2.700 euro), dal Pranzo di Solidarietà al Parco Urbano (metà dei 6.500 raccolti -l’altra metà è andata alla Caritas di Forlì e al Comitato per la lotta contro la fame nel mondo), da All Service Soc. Coop. (400 euro), Formula Servizi alla Persona (350 euro) e Formula Consorzio (120 euro).

La somma, destinata alla Protezione Civile di Forlimpopoli, è stata usata, in accordo con Asur Marche Area Vasta n. 4, con cui Formula Servizi ha tenuto costanti contatti fin dalle prime ore successive al terremoto, per acquistare, il 26 novembre 2016, l’ambulatorio prefabbricato realizzato dall’azienda Modular di Udine e consegnato prima delle festività natalizie e del terribile gelo che ha colpito la zona in questi mesi.

La struttura, di circa 60 mq, è allestita con specifica dotazione di impianti elettrici e meccanici, struttura antisismica a massima coibentazione, composto da 4 moduli e 4 postazioni dialisi oltre a locali per l’attesa e per i servizi igienici. Il tutto climatizzato con appositi impianti. Sono state installate anche tv per l’intrattenimento dei pazienti durante la cura. Il container è stato collocato ad Amandola (FM) dove l’Ospedale è stato reso inagibile dalle prime scosse dello scorso agosto, con un contratto di uso gratuito sino al termine dell’emergenza. Il laboratorio resterà di proprietà della Protezione Civile di Forlimpopoli, e una volta smontato potrà essere utile per eventuali future emergenze.

www.formulaservizi.it