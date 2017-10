Ottimi presupposti per il successo di Hygienalia Pulire

La quarta edizione del salone Hygienalia Pulire, che avrà luogo a Madrid dal 14 al 16 novembre 2017, si appresta a confermarsi come una delle fiere più importanti per i professionisti del settore della pulizia professionale della Penisola Iberica.

Oltre 120 aziende espositrici presenteranno i loro ultimi sviluppi ad un eterogeneo profilo di visitatori: da aziende che forniscono servizi di pulizia a diversi tipi di utenti finali (settore HO.RE.CA ospedali, impianti sportivi e pubblica amministrazione) e rivenditori specializzati.

La campagna promozionale lanciata di recente attraverso la stampa specializzata e un attento piano di comunicazione online, ha generato in poche settimane una risposta molto positiva, raggiungendo la cifra di 2.000 professionisti registrati per visitare la manifestazione.

Fedeli all’impegno di conferire a questa edizione un contenuto formativo e informativo di massimo valore, il salone Hygienalia Pulire ha messo in atto un programma di conferenze che, senza dubbio, sarà il più completo tra quelli sviluppati fino ad oggi per questa manifestazione.

Grazie alle Associazioni e alle Federazioni più importanti del settore (Alabama, ASFEL, ASPEL, AFELIN ASCEN,…) e alla collaborazione di alcuni degli editori leader della stampa di settore ((E&l, ITEL, INFOEDITA, ONE DROP,…), Hygienalia Pulire affronterà temi di vera e propria attualità che saranno di grande interesse per i partecipanti all’evento.

Alcuni degli argomenti che saranno affrontati sono:

Il valore ottimale di assumere società incaricate della pulizia

Analisi del settore della pulizia professionale in Spagna e in Europa

Come affrontare le nuove sfide nell’implementazione del regolamento sui biocidi

Le tre “C” di eccellenza professionale nel settore delle pulizie; Crescere, Credere, Creare

Il futuro della pulizia e dell’igiene passa attraverso l’innovazione

Strategie per la crescita delle imprese di pulizie

Buone pratiche in lavanderia. L’importanza del corretto trattamento dei panni e delle scope mop

Norma di controllo UNE 100030: 2017 sulla legionellosi in impianti sportivi

Pulizia di condotti di refrigerazione in impianti sportivi

Pulizia tecnica delle piscine

Concorso nazionale di pulizia di vetri

Ancora una volta, Hygienalia Pulire ospiterà il campionato nazionale di pulizia di vetri, promosso da AFELIN e organizzato da ASCEN. Con un’accurata organizzazione e alla presenza di una giuria di riconosciuto prestigio professionale, si attende la partecipazione di oltre 30 professionisti che lotteranno per aggiudicarsi il titolo di campione nazionale. La competizione si terrà il giorno 14 novembre in orario serale e, come in precedenti edizioni, avrà una grande copertura mediatica.

Il salone Hygienalia-Pulire

Organizzata congiuntamente da Feria Valencia, Aude Business Events e AFIDAMP Servizi, in collaborazione con ASFEL come promotrice, Hygienalia+Pulire è la principale fiera del settore in Spagna. Nella scorsa edizione ha visto la partecipazione di 120 espositori diretti e più di 5.000 visitatori professionali – dei quali il 58% apparteneva alla distribuzione e ai servizi di pulizia e il 42% rappresentava clienti finali dei settori industriali, HORECA, pubblica amministrazione, ecc -.

Hygienalia+Pulire sarà aperta a tutti i professionisti che decidono di visitarla nel Padiglione “Cristal” del Quartiere Fieristico Casa de Campo (Madrid), nei giorni 14 e 15 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 e il 16 novembre dalle 10:00 alle 17:00. La registrazione online dei visitatori è già disponibile sul sito web dell’evento.

www.hygienalia-pulire.com