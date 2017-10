Iveco inaugura a Suzzara il nuovo Daily Center

E’ il primo “factory outlet” di veicoli commerciali in Italia quello inaugurato ieri da Iveco a Suzzara. Parliamo del nuovissimo punto vendita all’interno del mondo Daily, creato per ospitare questa pluripremiata famiglia di prodotti e per offrire una customer experience davvero unica ai clienti Iveco.

La struttura sarà un vero e proprio punto di riferimento per tutto il territorio lombardo, veneto ed emiliano-romagnolo, ma anche una vetrina internazionale del Daily e dei suoi punti di forza riconosciuti in tutto il mondo. La struttura dell’edificio è un esempio vincente di sostenibilità, frutto della riconversione del padiglione New Holland di Expo 2015.

Il progetto del Daily Center sorge in un’area commercialmente strategica formata da Lombardia, Veneto ed l’Emilia Romagna; Suzzara e le province circostanti, comprese nel raggio di 200 km, sono infatti una zona particolarmente importante, su cui si sviluppa circa il 25% dell’intero mercato nazionale per la gamma veicoli commerciali leggeri.

Obiettivo: fare del Daily Center un vero e proprio punto di riferimento per il business e l’immagine del marchio Iveco e di tutta la rete commerciale locale, rappresentata da altri sei importanti concessionari, presenti in prima linea sul mercato dei veicoli commerciali nell’area geografica, a testimonianza della partnership che da sempre lega Iveco e la sua rete. All’interno del nuovo Daily Center, i clienti potranno scegliere fra un’ampia gamma di allestimenti e configurazioni del veicolo.