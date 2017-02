GSF, dritto al cuore dell’innovazione

Et voilà, l’innovazione è servita. E si tratta di un’innovazione veramente intelligente. La notizia arriva dalla Francia, dove gli operatori della società GSF Propreté et Services Associés, un big player del settore dei servizi con oltre 30mila addetti e un fatturato di circa 750 milioni di euro/anno, stanno testando nello stabilimento di un loro cliente le potenzialità di una spazzatrice robot intelligente e connessa sul sito logistico di un cliente.

Questo robot, sviluppato dalla società Fybots, è in grado di funzionare indipendentemente fino a 12 ore, ed è completamente autonomo pur svolgendo un lavoro complementare rispetto a quello degli operatori. Una grande novità, e una caratteristica che lo rende davvero unico, è rappresentata dalla capacità di adattarsi perfettamente al suo ambiente e di programmare la raccolta di rifiuti di dimensioni fino a quelle di una lattina.

Grazie al suo sistema di scansione completamente automatizzato, il robot è in grado di prevedere la presenza di ostacoli, mettersi in sicurezza e terminare in ogni caso il proprio lavoro. Essendo una macchina intelligente e connessa, permette inoltre all’operatore di programmare il telecomando e analizzare i suoi rapporti di attività. Alla fine del lavoro, si reca autonomamente alla stazione di raccolta. Per il personale non si tratta di uno scomodo “concorrente”, ma di una preziosa opportunità: “E’ anche l’occasione, di far crescere le competenze dei capicantiere e degli operatori, e di fornire un servizio ottimale e completo”, dicono da GSF.