A Pulire 2017 la nuova Arco 4.0 punta tutto sul digitale

Sarà un grande e luminoso spazio multimediale, quello in cui dal 23 al 25 maggio – presso lo stand E 7/1 Pad. 2 di Veronafiere – ARCO Chimica – Arco Chemical Group accoglierà i propri ospiti a Pulire 2017.Un appuntamento di grande rilievo per il settore, al quale l’azienda modenese si presenterà con una veste completamente nuova, proiettata verso l’eco- sostenibilità e la comunicazione digitalizzata.n segnale di forte di cambiamento, veicolato innanzitutto dall’avveniristico allestimento dello stand, destinato a dare grande visibilità alle molteplici innovative progettualità avviate negli ultimi tempi. “In questi mesi, in particolare, afferma il direttore generale Luca Cocconi, guardando ai prossimi anni, abbiamo investito molto sul piano della comunicazione, che per noi riveste un ruolo davvero fondamentale, con l’obiettivo di renderla in perfetta sintonia con i messaggi di rispetto dell’ambiente che stiamo portando avanti con le nostre produzioni”. Un impegno e tanti progetti – non ultimo quello di Tailor con il Tailor- Point allestito da circa un anno nello stabile accanto al sito produttivo – che stanno già donando grandi soddisfazioni alla proprietà e allo staff dirigente. Tutti all’insegna di un comune denominatore volto a creare un sistema che conduca il cliente a saper apprezzare il prodotto chimico in stretta sinergia con il green ecologico, grazie a una gamma completa di prodotti creati per soddisfare ogni esigenza, arricchita dai valori che ci appartengono: dalle certificazioni, ai CAM, al GPP e all’Ecolable. “Il nuovo, elegante sito internet, che presenteremo in anteprima alla fiera Pulire”, conclude Cocconi, “veicolerà questo messaggio di fondo, con una serie di strumenti interattivi e nuove funzionalità, andando ad affiancarsi alla presenza sui social media e su Facebook, che già ci sta regalando grosse soddisfazioni. Insomma, a Pulire 2017 presenteremo certamente la fotografia di un’ARCO Chimica versione 4.0”.

www.arcochimica.it