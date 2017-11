Inventata vernice che uccide zanzare che trasmettono dengue, zika e chikungunya

In Costa Rica è stato inventato un particolare tipo di vernice che uccide le zanzare responsabili della trasmissione dei virus dengue, zika e chikungunya. Lo riporta La Teja.

Il prodotto, denominato ‘chazz chazz ‘ e prodotto dall’azienda Celco, è stato messo in commercio martedì ed disponibile in diversi colori. Secondo i produttori, la vernice è inodore, è efficace anche contro altri insetti come scarafaggi, formiche, ragni e non sarebbe dannosa per bambini, cani o gatti.

“La vernice fa effetto quando gli insetti toccano le pareti pitturate con le loro zampe”, ha spiegato Jessica Chamorro, direttrice del settore Ricerca e sviluppo di Celco.

“Dopo il contatto, gli insetti cominciano a volare più lentamente e con movimenti disordinati e producono larve più deboli che non sopravvivono”.

Nel 2017 in Costa Rica sono stati 150 i casi di zika, 328 di chikungunya e 4.596 di dengue. La vernice, sviluppata nel corso di due anni, viene distribuita anche in Guatemala, El Salvador e Honduras e arriverà presto a Panama e Nicaragua.

Fonte ANSA