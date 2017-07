European Cleaning & Hygiene Awards 2017: entro il 20 luglio le candidature

C’è tempo fino al 20 luglio per presentare le candidature all’ambito premio fondato da ECJ e organizzato da Environment Media Group. Premiazione il 9 novembre a Roma: i riconoscimenti andranno a best practices individuali e di gruppo. E’ la seconda edizione del contest, di cui GSA è media partner per l’Italia, e si celebrerà durante la serata di gala del 9 novembre all’ Hotel Parco Dei Principi a Roma. I prestigiosi riconoscimenti premieranno i casi individuali, i successi di gruppo, e i nuovi approcci per aumentare gli standard nel settore del cleaning professionale in tutta Europa.

Le persone che lavorano nel settore della pulizia professionale, infatti, svolgono un ruolo essenziale per la salute e il benessere comune e fra questi lavoratori ci sono esempi di innovazione, merito e leadership. Le categorie del premio sono 11, in totale. Eccole:

Miglior uso di tecnologia da parte delle imprese nel loro programma di pulizia;Impegno e investimento in termini di formazione;

Eccellenza nelle partnership cliente/impresa;

Distributori – eccellenza in termini di iniziative a valore aggiunto;

Sostenibilità – migliori prassi nell’implementazione di principi nell’ambito dell’azienda;

Forza lavoro – eccellenza nei rapporti coi dipendenti, formazione, diversità e inclusione, programmi di premiazione, ecc.;

Migliore iniziativa capace di elevare il profilo e la percezione del settore della pulizia professionale a livello locale o a livello più ampio;

Innovazione tecnologica rivoluzionaria dell’anno;

Leader e ispiratore dell’anno;

Maggiore contributo individuale volto ad elevare gli standard all’interno di un’attività di pulizie.

Le candidature sono aperte al sito:

http://www.echawards.com/

Per ulteriori informazioni contattare:

awards@europeancleaningjournal.com

o via Twitter @ECH_Awards and #ECHAwards17