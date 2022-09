Sicurezza sul lavoro, parole d’ordine organizzazione e prevenzione

Anche il settore delle pulizie, servizi integrati e multiservizi fra le maglie nere degli infortuni sul lavoro. Spesso si tratta di situazioni prevedibili -e prevenibili- con una corretta organizzazione. Ecco cosa può accadere e come evitarlo.

Non è un precisamente un momento felice per gli infortuni sul lavoro in Italia. Negli ultimi mesi si sono susseguite, nel nostro Paese, tragiche notizie di cronaca che hanno tristemente riportato alla ribalta un tema su cui non ci si può permettere di abbassare la guardia.

Un bollettino di guerra

Anche al di là dei fatti più eclatanti, non è esagerato parlare di ecatombe quotidiana. Basta leggere i dati: denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail tra gennaio e luglio sono state 441.451: +41,1% rispetto allo stesso periodo del 2021, 569 delle quali con esito mortale (-16,0%). Risultano in aumento anche le patologie di origine professionale denunciate, che sono state ben 36.163 (+6,8%):non si parla solo di eventi tragici, dunque, ma anche di situazioni che, protratte nel tempo (pensiamo ad esempio a contesti poco ergonomici, o a condizioni di rischio chimico, biologico o meccanico), portano al verificarsi di malattie con esiti infausti o in molti casi invalidanti. Fra l’altro numerosissimi di questi incidenti e infortuni accadono durante o a seguito di operazioni di manutenzione, pulizia o altri servizi assimilabili.

Spesso si può prevedere

Bisogna rilevare come -anche nel nostro settore- nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di situazioni prevedibili, alla luce della tipologia di servizio svolto e delle effettive condizioni di sicurezza e organizzative: cadute dalle scale o da cantieri in quota, scivolamenti, schiacciamenti, rischio elettrico, rischio di inalazione di sostanze nocive, ma anche rischio chimico legato ai formulati impiegati, urti, contusioni, politraumi sono solo alcuni degli esempi purtroppo più frequenti.

Occhio alle leggerezze… possono costare caro

E perché non ricordare gli usi impropri di strumenti, prodotti o macchinari o le decisioni improvvide prese da personale che opera con eccessiva leggerezza, magari non sotto adeguata vigilanza? Spesso accade che l’operatore, non adeguatamente formato o vigilato (consideriamo anche le difficoltà linguistiche dovute all’elevato tasso di stranieri addetti nel settore), si avventuri in aree off limits con conseguenze purtroppo immaginabili, o semplicemente “dimentichi” di indossare i dispositivi di protezione individuale (anche su questo è importante insistere, con consegne “certificate” da apposita ricevuta e verifiche periodiche).

Esternalizzazioni… “pericolose”

Questo solo per limitarsi a ciò che può accadere agli operatori nel proprio lavoro. Se a ciò si aggiunge che ormai la terziarizzazione è sempre più evoluta, il quadro si completa perché vi si devono annoverare anche i rischi interferienziali, come quelli legati alle attività di pulizia di macchinari di produzione industriale -ad esempio nel settore alimentare, della stampa ed altri-, e quelli dovuti al lavoro in altri contesti già di per sé particolarmente a rischio.

La sicurezza? Non certo un mero adempimento…

Ancora troppo spesso, va detto, la sicurezza viene percepita come un mero costo o come semplice adempimento burocratico. Nulla di più erroneo, come dimostra, fra i tanti, un pronunciamento della Cassazione, che con sentenza n.16562 del 29 aprile 2022 condanna un imprenditore, che illecitamente aveva assunto anche il ruolo di Rspp, per la drammatica morte di un addetto mentre puliva un macchinario.

Mai cadere in superficialità organizzative

Tutto parte da un grossolano difetto di organizzazione, poiché -lo attestano i giudici- il cumulo dei due diversi ruoli è indice di una carenza organizzativa che ricade sul datore di lavoro, qui condannato per omicidio colposo: in sintesi, il legale rappresentante di una azienda, avente anche qualifica di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, è stato ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo aggravato per aver cagionato la morte di un dipendente in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni.

La morte durante un’operazione di pulizia

Nella fattispecie l’addetto, incaricato di effettuare la manutenzione e la pulizia di un macchinario mescolatore a pale, perdeva la vita a causa dello schiacciamento del cranio nella coclea di tale impianto. Si consideri che, come ribadito dai giudici, le misure mancanti sul piano della sicurezza non richiedevano alcuno straordinario impegno di spesa, ma rientravano nel normale esercizio dei doveri e poteri organizzativi, formativi, e di ordinaria vigilanza.

La sentenza

Ora: la Cassazione, ribadendo che la dinamica che ha portato alla morte dell’operaio, come già stabilito dai giudici di merito, discendeva da un mancato rispetto di elementari norme di sicurezza, ha stabilito un principio importante: ha rilevato infatti che la qualità di datore di lavoro e quella di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione devono risiedere in capo a soggetti diversi, così da non recare confusione nell’ambito dei ruoli decisionali e consultivi nella gerarchia dell’organizzazione e gestione della sicurezza del lavoro.

Datore condannato per omicidio

Secondo i giudici, in particolare, il ruolo dell’Rspp, avente per legge natura consultiva e interlocutoria, deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale, e specialmente da quello datoriale. In caso contrario si assisterebbe ad una sovrapposizione di funzioni con compiti strutturalmente diversi, che devono cooperare su piani distinti. Sulla base di tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato, ritenendolo colpevole del reato a lui ascritto.