Quel pulito che fa epoca…

(Tratto da GSA n.1, gennaio 2019)

Oggi la pulizie e l’igiene sono date per scontate, almeno nel mondo occidentale. Ma non è stato sempre così. Almeno secondo il giornalista e influencer americano Steve Berlin Johnson, autore di “How we got to now”. Insieme a vetro, segnatempo, freddo, registrazione dei suoni e illuminazione, l’autore annovera anche il “pulito” fra le sei innovazioni epocali dell’umanità in un bestseller dedicato anche ai più giovani.

