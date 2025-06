SOS CAM Reporting, il futuro della reportistica ambientale nel cleaning

Una rivoluzione nel cleaning: il lancio della funzionalità “Reporting” di SOS CAM promette di ridefinire la gestione ambientale degli appalti di pulizia.

Da oggi, grazie a questo innovativo strumento, le imprese di pulizia potranno monitorare e documentare le performance ambientali del servizio in modo chiaro, trasparente e verificabile. Con un occhio sempre puntato alla sostenibilità, SOS CAM consente di condividere i risultati direttamente con le stazioni appaltanti e gli stakeholder, nel pieno rispetto del principio di fiducia sancito dall’art. 2 del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs 36/2023).La funzionalità di Reporting risponde in maniera puntuale alla clausola contrattuale chiave del CAM Cleaning 2021: il “Rapporto sui prodotti consumati”. E, inoltre, si rivela un alleato prezioso anche per la reportistica legata alla sostenibilità delle aziende di facility, supportandole nella redazione dei bilanci di sostenibilità e nella quantificazione della carbon footprint aziendale (ISO 14064-1).

Cosa è SOS CAM? SOS CAM – The Green Cleaning Software, sviluppato da Punto 3 Srl Società Benefit nel 2016, è stato arricchito nel 2021 con la versione 2.1 e nel 2025 con la funzionalità “Reporting”. Questa evoluzione estende il suo ambito d’azione, coprendo l’intero ciclo di vita degli appalti grazie a:

– SOS CAM Progettazione, per la progettazione in chiave CAM delle gare

– SOS CAM Reporting, per monitorare e rendicontare le performance ambientali in coerenza ai CAM.

“La reportistica ambientale dei cantieri di pulizia è ancora oggi percepita come un onere da alcune aziende di facility management” commenta Cesare Buffone, socio di Punto 3 Srl.“Si tratta di una richiesta di gara o di una promessa di implementazione che, una volta aggiudicato l’appalto, necessita delle giuste risorse, competenze e tempi per monitorare e comunicare in maniera scientifica e periodica le performance ambientali della commessa. Con SOS CAM Reporting, continua Buffone, abbiamo trasformato questo onere in un’opportunità concreta. Un’opportunità per dotarsi di uno strumento intuitivo e versatile, capace di rendicontare le prestazioni di un appalto o monitorare su vasta scala una serie di appalti. Rappresenta un passo fondamentale per portare il settore del cleaning verso l’ulteriore innovazione, valorizzando le politiche CAM, ottimizzando i processi che ne guidano il miglioramento e sostenendo con determinazione gli obiettivi di sostenibilità delle aziende.”

Oggi, 23 realtà del settore cleaning, tra cui produttori, Facilities Service Company e progettisti, utilizzano SOS CAM per simulare e valutare l’impatto ambientale dei servizi di pulizia in conformità con i CAM del 2021. Inoltre, il software funge da “vetrina” per attrezzature e macchinari accompagnati da schede tecniche. Dal 2016 ad oggi, SOS CAM ha supportato la creazione di 448 cantieri, 1.405 simulazioni e 19.290 operazioni totali.

SOS CAM Reporting, l’upgrade che cambia le regole del gioco Pensato per fare la differenza, SOS CAM Reporting è un addendum che completa la versione attuale rivolta ai progettisti, fornendo ai responsabili di commessa – e chiunque ne abbia necessità – un approccio rivoluzionario per il monitoraggio e il confronto delle performance ambientali.

Alessio Cavecchia, Area Performance ambientali, ICT di Punto 3, così commenta:” Grazie all’integrazione di tecnologie IT avanzate e sistemi di importazione smart, SOS CAM Reporting ridefinisce la gestione delle prestazioni ambientali negli appalti. Questa innovativa web-app consente di creare piani di rendicontazione su misura, impostare la frequenza dei report e organizzare la gestione attraverso organigrammi dedicati. Con strumenti di input semplificati e promemoria intuitivi, raccogliere dati periodici non è mai stato così semplice. SOS CAM Reporting crea un vero e proprio “ecosistema” di referenti, facilitando la collaborazione e l’accesso alle interfacce di input dedicate tramite schermate web user-friendly.Inoltre, su richiesta, è possibile integrare il sistema con software gestionali aziendali, creando connessioni intelligenti per condividere in tempo reale dati come gli acquisti relativi a specifici centri di costo.

I dati raccolti vengono trasformati in indicatori ambientali altamente personalizzabili in termini di metodologie di calcolo e restituzione dei risultati, garantendo una flessibilità che risponde alle esigenze dell’impresa e delle stazioni appaltanti. Il tutto è presentato attraverso dashboard e report che combinano chiarezza e facilità di condivisione. All’interno del profilo aziendale, è possibile creare un piano di rendicontazione, fissando la periodicità dei report e definendo un organigramma di referenti che gestiranno la reportistica per appalti, lotti o singoli cantieri. Per la raccolta dei dati periodici, la web-app mette a disposizione strumenti di input semplificati e promemoria per la chiusura delle finestre di rendicontazione.





Funzionalità principali di SOS CAM Reporting:

Raccolta sistematica dei dati tramite utenti e strumenti diversificati

Calcolo e visualizzazione delle performance ambientali con trend comparativi

Analisi delle criticità e suggerimenti per miglioramenti ambientali

Creazione e condivisione diretta dei report con le stazioni appaltanti.

Indicatori ambientali calcolati:

Consumo energetico (elettricità e carburante)

Consumo idrico

Consumo di prodotti chimici per funzione

Consumo economali

Consumo attrezzature

Percentuale referenze CAM totali e per funzione

Quantità di rifiuto prodotto totali e per codice CER

Quantificazione semplificata della CO 2-eq

Costi utenze (utenza elettrica, utenza idrica, carburante)

COV totali

Numero di emergenze ambientali

Numero di non conformità audit.

Applicabile a tutte le tipologie di cantieri – rotabili, civili, stazioni e sanitari – SOS CAM Reporting si adatta con dinamicità alle specificità di ogni contesto, offrendo una gestione sostenibile e all’avanguardia.

Visita www.soscam.it per maggiori informazioni