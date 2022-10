Il 14 ottobre ISPRA e il Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit presentano la Quinta edizione del “Premio Ecolabel 2022 –30 anni di Ecolabel UE Bilanci e prospettive”, nella splendida cornice di Villa Celimontana a Roma.

L’evento che premia le aziende italiane che si sono distinte per una efficace diffusione e promozione del marchio “Ecolabel UE” per i prodotti e i servizi certificati, sarà anche l’occasione per celebrare i 30 anni dell’Ecolabel UE e favorire lo scambio di esperienze e la nascita di collaborazioni tra le aziende che con dedizione e impegno hanno creduto in questo strumento e ne hanno diffuso la conoscenza tra i consumatori.

Per partecipare a questo evento è necessario registrarsi

REGISTRATI

In questi trent’anni, l’utilizzo e la promozione del marchio “Ecolabel UE” ha sicuramente rafforzato l’adozione di modelli sostenibili, guidando consumatori, produttori e decisori politici verso l’attuazione di scelte e comportamenti orientati all’economia circolare, alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e alla riduzione dell’inquinamento.

Per consultare il programma;

https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/files/ecolabel/ecolabel_programma-4-ottobre.pdf