Microfibre e affini, la scelta vincente

(Tratto da GSA n.10, ottobre 2019)

Onnipresenti in hotel, le microfibre (ma anche panni, frange e quant’altro) sono fondamentali nelle operazioni di pulizia di pavimenti e superfici in generale. Si tratta di prodotti in continua evoluzione, sempre più performanti, facili all’uso e sicuri. Eccone storia, caratteristiche e vantaggi.

