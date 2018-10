Lavoratore lento, rischio licenziamento

(Tratto da GSA n.8, agosto 2018)

Dipendente troppo lento? Il licenziamento è legittimo: sentenza storica della Cassazione (17685 del 5 luglio 2018), con la quale i giudici hanno convalidato il licenziamento di un lavoratore a causa della sua “voluta negligenza”: tre ore e mezza per un lavoro da mezz’ora, il recesso è giustificato. In un settore come il nostro in cui il tempo è tutto, il pronunciamento può fare scuola.

