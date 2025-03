Gruppo Rekeep: nuovi contratti in Francia pari a 25 milioni di euro per servizi di Facility Management

Il Gruppo Rekeep, principale player italiano attivo nell’integrated facility management, comunica l’aggiudicazione, tramite la controllata Rekeep France, di due nuovi importanti contratti in Francia del valore complessivo pluriennale pari a 25 milioni di euro per servizi di facility management.

In dettaglio, il primo contratto è stato aggiudicato a Rekeep France dall’Ospedale Cochin – Port Royal, Hôtel Dieu di Parigi, un polo che può contare su 1.483 posti letto, che offre cure all’avanguardia nella ricerca e nella tecnologia e che ha sviluppato con successo nuove alternative terapeutiche in chirurgia, farmacologia e radiologia.

Affiliato all’APHP.Centre – University of Paris Group, l’ospedale offre ogni anno a 8,3 milioni di persone servizi di riferimento sia a livello nazionale che internazionale, nelle discipline di oncologia, perinatologia, malattie sistemiche, malattie autoimmuni, diabete, oftalmologia, medicina toracica, condizioni osteoarticolari e due piattaforme tecniche innovative in biologia e imaging. Il contratto ha un valore pluriennale pari a 20 milioni di euro e una durata di 5 anni, suscettibile di integrazioni, e riguarda i servizi di pulizia, bio-pulizia, raccolta rifiuti interni e lavanderia presso le 3 strutture del complesso ospedaliero.

La nuova aggiudicazione costituisce un’ulteriore conferma del know-how del Gruppo nei servizi a valore aggiunto, come quelli a supporto dell’attività sanitaria, che generano circa il 65% del fatturato consolidato e che in Francia vedono Rekeep impegnata nell’ambito di circa 20 strutture presso l’Institut Imagine di Parigi e il Centro Ospedaliero di Versailles.

Il secondo contratto è stato invece aggiudicato a Rekeep France da parte di Ilévia, la rete di trasporto pubblico dell’area metropolitana di Lille, che serve 95 comuni e 46,8 milioni di passeggeri, grazie a un’ampia gamma di modalità di trasporto e servizi associati: metropolitana, tram, autobus, noleggio biciclette self- service, Handipole (servizio di trasporto pubblico per persone a mobilità ridotta), park-and-ride, trasporto su prenotazione e 12 linee TER (Transport Express Régional, Trasporto Espresso Regionale). Il contratto ha ad oggetto i servizi di pulizia delle aree interne e immediatamente esterne, di rimozione dei graffiti e di gestione dei rifiuti nell’ambito di 10 stazioni della linea metropolitana da Cormontaigne a St. Philibert e di 10 stazioni della linea da Eurotéléport ad Alsace e ha un valore pluriennale fino aa 5 milioni di euro e una durata di 5 anni, estensibile a 7.

Grazie alle riconosciute competenze nella nei servizi associati al settore dei trasporti e della mobilità, Rekeep France è oggi uno dei principali attori nel settore, gestendo oltre 50 stazioni, con importanti contratti con RATP, l’autorità di trasporto pubblico francese responsabile della gestione della metropolitana, degli autobus, dei tram e di alcune linee ferroviarie regionali a Parigi e nell’Île-de-France, e con SNCF, la società concessionaria in esclusiva sia dei servizi pubblici di trasporto ferroviario – passeggeri e merci -, sia delle infrastrutture della rete ferroviaria nazionale francese. La nuova commessa risulta, inoltre, strategica per Rekeep in quanto conferma il percorso di crescita e sviluppo del Gruppo a livello internazionale, che genera circa un quarto del fatturato consolidato.

Claudio Levorato, Presidente di Rekeep S.p.A., ha commentato: “Questi nuovi contratti, dopo gli importanti traguardi già raggiunti in Polonia, in Medio Oriente e nella stessa Francia, dimostrano, ancora una volta, la validità della nostra strategia di crescita e di sviluppo estero e confermano concretamente la bontà delle nostre competenze e del modello di business del nostro Gruppo.”