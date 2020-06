Fase 2, assalto alla sanificazione fra caos controlli e incertezze normative

(Tratto da GSA n.5, maggio 2020)

Il susseguirsi caotico di decreti, ordinanze, circolari e note, oltre alle tensioni fra Stato e Regioni, sta creando non poca confusione in questa fase di ripartenza. Anche le attività di controllo appaiono tutt’altro che coordinate. In questo scenario già complicato, le imprese di pulizia si vedono minacciate anche da un “assalto alla diligenza” da parte di realtà pronte a “cavalcare l’onda” senza troppi scrupoli.

CLICCARE PER LEGGERE L’ARTICOLO