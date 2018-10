Ecolabel servizi di pulizia: ecco il Manuale in italiano

Ottime notizie per le imprese interessate a certificare il proprio servizio di pulizia secondo i nuovissimi standard Ecolabel: è oggi infatti disponibile, e scaricabile dalla pagina del sito Ispra linkata sotto, il Manuale Utente in versione italiana: tradotto a cura di Afidamp (Associazione fabbricanti e distributori di forniture tecnologiche per la pulizia professionale) il Manuale è stato distribuito in anteprima, scaricabile mediante QR code, agli intervenuti all’evento Extra Forum, in coda all’ultimo Forum Pulire, che hanno potuto incontrare gli esperti di Ispra per un acceso confronto proprio sull’argomento. Si tratta di uno strumento fondamentale per intraprendere un percorso non semplice, ma di sicuro valore etico e strategico per tutte le imprese di pulizia/ servizi integrati/ multiservizi che operano con il pubblico, ma anche sul mercato privato.

Link alla pagina con il Manuale d’uso in italiano