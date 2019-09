CMS 2019, il cleaning mondiale fa tappa a Berlino

(Tratto GSA 7-8 2019)

C’è attesa per l’edizione 2019 di CMS Berlin, il salone internazionale del cleaning che si svolgerà nella capitale tedesca dal 24 al 27 settembre. Filo conduttore la tecnologia e l’innovazione in tutte le sue forme: tra Purus Award e Innovation Circle, sarà l’occasione per fare il punto sui principali trend del mercato.

