Cleaning innovativo, ultimi trend da Parigi

(Tratto da GSA n.5, maggio 2019)

Automazione ed ergonomia per macchine e attrezzature, sostenibilità per i prodotti, tracciabilità e connettività nei servizi. Sono questi, chiarissimi, i trend emersi ai “Trophées de l’Innovation” in occasione di Europropre 2019, il salone parigino del cleaning che si è svolto in aprile, alla vigilia di Pulire Verona. Tra i premiati robot automatici, sistemi all’ozono, servizi di connettività per le imprese e soluzioni ecologiche ed ergonomiche. Ecco i dieci in gara (e i quattro vincitori).

