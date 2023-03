CleanApp: la nuova applicazione per il servizio di pulizia

CleanApp è la nuova applicazione che consente la gestione intelligente di pulizie, manutenzioni e servizi integrati in ambito alberghiero a partire da un’unica piattaforma. Tra i vantaggi, l’ottimizzazione del tempo e della qualità dei servizi erogati.

Tanti reparti da tenere sempre sotto controllo. Il lavoro da organizzare, lo staff da formare e le mansioni da attribuire. Molti strumenti diversi e un numero ancora più elevato di operazioni eterogenee da pianificare e ottimizzare… il tutto sotto la pressione delle aspettative sempre più alte e delle richieste sempre più esigenti della clientela.



Una galassia di operazioni

E’ il duro lavoro quotidiano di chi gestisce una struttura ricettiva. E non parliamo soltanto del “core business”, che di fatto è rappresentato dalla vendita di camere, dalla gestione delle prenotazioni e da quanto immediatamente connesso. Ci riferiamo a tutte quelle operazioni di supporto, i cosiddetti “servizi integrati”, a partire dalle pulizie e dalle manutenzioni, che rappresentano un prerequisito essenziale per offrire all’ospite un’esperienza di qualità: una vera e propria “galassia” di operazioni tra le quali anche solo orientarsi a volte non è semplice.



Un aiuto dal digitale

Per fortuna c’è la digitalizzazione a venire in aiuto, con la semplicità e l’immediatezza di una soluzione studiata da chi lavora (e conosce bene i problemi concreti del settore) per chi lavora e opera nell’ospitalità. CleanApp, messa a punto da Evho Digital Srl. Innovativa, è una piattaforma di Operation Management che permette di digitalizzare tutte le attività quotidiane di pulizia, sanificazione e manutenzione delle camere di qualsiasi struttura ricettiva. Una soluzione semplice per risolvere un problema complesso.



Per chi cerca l’eccellenza

Spiega Federico Girelli, CEO del progetto : “CleanApp è pensato dai professionisti dell’ospitalità, per chi, come noi, vuole innovare e semplificare operations, facility e property management, per migliorare sempre, puntando all’eccellenza”.

Quanta parte hanno le operazioni di pulizia/ servizi integrati e facilities nella vita lavorativa di un albergatore? Fatto 100 il totale, quanto tempo e risorse occupano queste operazioni “non core” ma fondamentali?

“Innanzitutto, credo fermamente che in realtà non sia corretto definire come “non core” queste operazioni. Se partiamo dal concetto stesso di ospitalità, gli aspetti operativi quotidiani sono fondamentali: ricordiamoci inoltre che gli aspetti più recensiti online dagli ospiti sono la qualità del cibo, ed appunto la pulizia e lo stato della camera. Questo ci indica che in realtà, questi aspetti di cui a volte si parla poco, restano e resteranno sempre le basi fondanti su cui viene costruito un servizio ed un’offerta turistico-ricettiva di qualità. Ricordiamoci: il core business di ogni hotel o struttura ricettiva sono le camere. Tutto il resto, seppur importante, viene dopo. Dicendo questo, e ricollegandomi alla sua domanda, direi che la parte operativa quotidiana riguardante gli aspetti da lei citati assorbe almeno il 50% del tempo, così come gli aspetti legati alla “cura degli spazi”, ovvero amenities, cleaning, manutenzioni ecc… assorbono circa il 40% dei costi generali”.

Come è nata l’idea di CleanApp? Quali necessità ed esigenze avete sentito il bisogno di soddisfare?

“Lavorando come manager alberghiero, mi sono trovato quotidianamente di fronte a 3 problemi correlati: un difficile controllo qualità delle camere e degli spazi; un controllo dei costi molto farraginoso, ed una difficoltà operativa importante anche a causa di problemi di comunicazione fra i diversi reparti (es. housekeeping-manutenzione-ricevimento). Questo mi ha portato a pensare ad uno strumento che permettesse di digitalizzare ed ottimizzare i processi, andando ad alleviare questi problemi quotidiani, che si traducevano in perdita di tempo, di soldi, e nella possibile insoddisfazione dei clienti. Da qui è nata CleanApp”.

In che senso si può parlare di “rivoluzione” nel modo di lavorare?

“Forse il termine più giusto sarebbe evoluzione: CleanApp permette infatti di migliorare il lavoro operativo delle strutture ricettive, con l’obiettivo di migliorarne la qualità e, perchè no, risparmiare tempo e denaro per tutti. Se pensiamo a quanti strumenti tecnologici vengono utilizzati tutti i giorni negli hotel, è assurdo pensare che a livello operativo per mansioni che vengono svolte quotidianamente, ci limitiamo ancora a strumenti obsoleti. CleanApp vuole essere il modo per far penetrare il digitale anche nelle funzioni fondamentali che sono state “lasciate indietro” dalla rivoluzione digitale, facendole appunto evolvere”.



A chi si rivolge

La platea dei potenziali destinatari è davvero ampia: si va dai gestori delle catene alberghiere -dalla più piccola alla più grande, dalla montagna al mare, dalla città d’arte alla location business, perché nessuno può permettersi superficialità o disattenzioni- alle società di outsourcing, passando per alberghi, bed & breakfast, appartamenti, case vacanza e così via. Il sistema è in grado di ottimizzare innanzitutto le comunicazioni interne, aumentando l’efficienza grazie a una gestione più smart delle informazioni e dei flussi di lavoro.



Controllo e costi monitorati

In parallelo migliora l’aspetto del controllo, che può essere effettuato in tempo reale. Non secondario il problema del cost management, ossia della gestione delle uscite: il sistema offre infatti la possibilità di tracciare i costi per reparto e per camera. E’ fondamentale l’analisi dei dati al fine di ottenere un report avanzato di housekeeping di fondamentale importanza.

Può aggiungere qualcosa sul funzionamento?

“Certo: CleanApp si basa su due ambienti di lavoro. Da una parte abbiamo una dashboard in cloud, dove il management può controllare e pianificare il lavoro: da qui è quindi possibile assegnare compiti, controllare le tempistiche di intervento, avere statistiche rispetto alle manutenzioni segnalate o risolte, avere report rispetto ai costi sostenuti. Dall’altro lato abbiamo l’App operativa, che tramite un interfaccia molto intuitiva permette agli operatori (es. addetti alla pulizia, manutentori, governanti) di lavorare in maniera snella e di comunicare fra di loro e con il management in maniera veloce e tracciata”.



Pulizie, tracciamento e report integrati. Ecco alcuni dei vantaggi

Veniamo ai vantaggi, che sono innumerevoli: ricevere aggiornamenti in tempo reale rende facile per il personale fornire un servizio all’altezza anche ospiti più esigenti, perché riduce i ritardi e le disfunzionalità nella comunicazione. A proposito delle tempistiche, molto utile è il loro monitoraggio puntuale: gli addetti alle pulizie possono tenere traccia di quanto tempo ci vuole per pulire ogni spazio e i gestori possono tenere d’occhio i loro progressi in tempo reale.



Igiene… sartoriale

Restiamo nel campo delle pulizie e occupiamoci di tracciamento: il sistema garantisce che ogni spazio sia sempre pronto per gli ospiti nel minor tempo possibile: il monitoraggio in tempo reale consentirà agli utenti ed al management di tenere sotto controllo il team. I report integrati, inoltre, fanno sì che si riescano ad apportare i dovuti miglioramenti nel tempo, e la visualizzazione dei trend renderà più facile individuare i problemi ed ottimizzare risorse e costi. Senza contare la facoltà di personalizzare le checklist in base alle caratteristiche di ogni camera e di ogni tipologia di intervento, per un servizio davvero su misura.

www.clean-app.it